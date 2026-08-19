Brasil x Uruguai Sub-15 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso
A Seleção entra em campo na Granja Comary após resultados expressivos no Chile e utiliza os amistosos como preparação para setembro; saiba mais
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Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Liga Evolução.
O confronto será o primeiro de uma rodada dupla entre as seleções Sub-15. Os dois países voltarão a se enfrentar no sábado (22), às 10h, novamente no centro de treinamentos da CBF.
A equipe comandada por Guilherme Dalla Déa utiliza os amistosos como parte da preparação para a Liga Evolução, competição prevista para setembro, no Paraguai. O Brasil chega após duas vitórias sobre o Chile no mês passado.
Como chega a Seleção Brasileira
Os jovens brasileiros chegam ao compromisso depois de uma sequência positiva em Santiago. Nos dois amistosos disputados contra a seleção chilena, o Brasil venceu por 8 a 1 e 4 a 2, marcando 12 gols nos dois confrontos.
Antes de enfrentar o Uruguai, o elenco realizou uma semana de preparação na Granja Comary. O período foi utilizado para trabalhos técnicos e táticos, além de ajustes voltados para os próximos desafios da categoria.
O técnico Guilherme Dalla Déa também pretende aproveitar os jogos para observar o grupo e dar oportunidades aos convocados. A ideia é avaliar o rendimento dos atletas antes da definição do elenco para a competição de setembro.
Um dos destaques do grupo é o atacante Gabriel Bueno, do Palmeiras, artilheiro da edição inaugural da Copa do Brasil Sub-15.
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Onde assistir ao vivo
O amistoso entre Brasil x Uruguai Sub-15 terá transmissão ao vivo pela CBF TV. O canal fará a cobertura da partida para os torcedores que quiserem acompanhar o compromisso da Seleção Brasileira.
Ficha técnica
- Jogo: Brasil x Uruguai Sub-15
- Data: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
- Horário: 11h (horário de Brasília)
- Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
- Competição: Amistoso preparatório para a Liga Evolução
- Transmissão: CBF TV, ao vivo