Brasil x Uruguai Sub-15 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

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A Seleção entra em campo na Granja Comary após resultados expressivos no Chile e utiliza os amistosos como preparação para setembro; saiba mais

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Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Liga Evolução.

O confronto será o primeiro de uma rodada dupla entre as seleções Sub-15. Os dois países voltarão a se enfrentar no sábado (22), às 10h, novamente no centro de treinamentos da CBF.

A equipe comandada por Guilherme Dalla Déa utiliza os amistosos como parte da preparação para a Liga Evolução, competição prevista para setembro, no Paraguai. O Brasil chega após duas vitórias sobre o Chile no mês passado.

Como chega a Seleção Brasileira

Os jovens brasileiros chegam ao compromisso depois de uma sequência positiva em Santiago. Nos dois amistosos disputados contra a seleção chilena, o Brasil venceu por 8 a 1 e 4 a 2, marcando 12 gols nos dois confrontos.

Antes de enfrentar o Uruguai, o elenco realizou uma semana de preparação na Granja Comary. O período foi utilizado para trabalhos técnicos e táticos, além de ajustes voltados para os próximos desafios da categoria.

O técnico Guilherme Dalla Déa também pretende aproveitar os jogos para observar o grupo e dar oportunidades aos convocados. A ideia é avaliar o rendimento dos atletas antes da definição do elenco para a competição de setembro.

Um dos destaques do grupo é o atacante Gabriel Bueno, do Palmeiras, artilheiro da edição inaugural da Copa do Brasil Sub-15.

Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Brasil x Uruguai Sub-15 terá transmissão ao vivo pela CBF TV. O canal fará a cobertura da partida para os torcedores que quiserem acompanhar o compromisso da Seleção Brasileira.

Ficha técnica