fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Uruguai Sub-15 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

A Seleção entra em campo na Granja Comary após resultados expressivos no Chile e utiliza os amistosos como preparação para setembro; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 10:56
Guilherme Dalla Déa, técnico da Sub-15
Guilherme Dalla Déa, técnico da Sub-15 - Rafael Ribeiro/ CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Liga Evolução.

O confronto será o primeiro de uma rodada dupla entre as seleções Sub-15. Os dois países voltarão a se enfrentar no sábado (22), às 10h, novamente no centro de treinamentos da CBF.

A equipe comandada por Guilherme Dalla Déa utiliza os amistosos como parte da preparação para a Liga Evolução, competição prevista para setembro, no Paraguai. O Brasil chega após duas vitórias sobre o Chile no mês passado.

Como chega a Seleção Brasileira

Os jovens brasileiros chegam ao compromisso depois de uma sequência positiva em Santiago. Nos dois amistosos disputados contra a seleção chilena, o Brasil venceu por 8 a 1 e 4 a 2, marcando 12 gols nos dois confrontos.

Antes de enfrentar o Uruguai, o elenco realizou uma semana de preparação na Granja Comary. O período foi utilizado para trabalhos técnicos e táticos, além de ajustes voltados para os próximos desafios da categoria.

O técnico Guilherme Dalla Déa também pretende aproveitar os jogos para observar o grupo e dar oportunidades aos convocados. A ideia é avaliar o rendimento dos atletas antes da definição do elenco para a competição de setembro.

Um dos destaques do grupo é o atacante Gabriel Bueno, do Palmeiras, artilheiro da edição inaugural da Copa do Brasil Sub-15.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Brasil x Uruguai Sub-15 terá transmissão ao vivo pela CBF TV. O canal fará a cobertura da partida para os torcedores que quiserem acompanhar o compromisso da Seleção Brasileira.

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x Uruguai Sub-15
  • Data: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
  • Horário: 11h (horário de Brasília)
  • Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
  • Competição: Amistoso preparatório para a Liga Evolução
  • Transmissão: CBF TV, ao vivo

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino
VOLEI MASCULINO

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino
Mundial Sub-17 masculino de vôlei: veja jogos do Brasil, grupos e onde assistir
VOLEI MASCULINO

Mundial Sub-17 masculino de vôlei: veja jogos do Brasil, grupos e onde assistir

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.