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Selecao brasileira |

Seleção Brasileira sub-17: veja convocação, datas e horários dos próximos jogos

Equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci fará dois amistosos contra a Venezuela na Granja Comary, em Teresópolis; confira os nomes

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 12:39 | Atualizado em 12/08/2026 às 12:45
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17 - Nelson Terme/ CBF

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A seleção brasileira sub-17 terá dois amistosos contra a Venezuela em agosto. Os jogos serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e fazem parte da programação da equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.

Os dois encontros estão marcados para os dias 20 e 23 de agosto, ambos às 11h. Além da programação dos jogos, a comissão técnica já definiu a lista de convocados para os compromissos.

Quando serão os próximos jogos do Brasil sub-17?

  • 20 de agosto, quinta-feira: Brasil x Venezuela — 11h — Granja Comary, Teresópolis (RJ);
  • 23 de agosto, domingo: Brasil x Venezuela — 11h — Granja Comary, Teresópolis (RJ).

Os dois amistosos serão disputados em Teresópolis e terão a Venezuela como adversária da seleção brasileira sub-17.

Convocação da seleção brasileira sub-17

O técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou 25 jogadores para os dois compromissos. A lista reúne atletas de clubes de diferentes estados e regiões do país.

Goleiros

  • Arthur Sehn — Athletico-PR
  • Gabriel Werneck — Flamengo
  • Vítor Wachter — Grêmio

Laterais

  • Marcos Pesseti — Athletico-PR
  • Arthur Monteiro — Athletico-PR
  • Samuel Almeida — Atlético-MG
  • Juan Ramos — Palmeiras

Zagueiros

  • Breno Sales — Vasco
  • David Brendo — Grêmio
  • Murilo Camargo — Athletico-PR
  • Talles Beni — Red Bull Bragantino

Meio-campistas

  • Andrey Oliveira — Fluminense
  • Eduardo Conceição — Palmeiras
  • Niakson Vithor — Palmeiras
  • Eduardo Pape — Cruzeiro
  • Leonardo Cerci — Athletico-PR
  • Robert William — São Paulo
  • Vinícius Rocha — Santos

Atacantes

  • Aiyran Vieira — Cuiabá
  • Bryan Lima — Athletico-PR
  • João Bezerra — Internacional
  • Kauê Furquim — Bahia
  • Nadson Souza — Santos
  • Riquelme Henrique — Atlético-MG
  • Rodrigo Júnior — Vasco

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.