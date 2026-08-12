Seleção Brasileira sub-17: veja convocação, datas e horários dos próximos jogos
Equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci fará dois amistosos contra a Venezuela na Granja Comary, em Teresópolis; confira os nomes
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A seleção brasileira sub-17 terá dois amistosos contra a Venezuela em agosto. Os jogos serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e fazem parte da programação da equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.
Os dois encontros estão marcados para os dias 20 e 23 de agosto, ambos às 11h. Além da programação dos jogos, a comissão técnica já definiu a lista de convocados para os compromissos.
Quando serão os próximos jogos do Brasil sub-17?
- 20 de agosto, quinta-feira: Brasil x Venezuela — 11h — Granja Comary, Teresópolis (RJ);
- 23 de agosto, domingo: Brasil x Venezuela — 11h — Granja Comary, Teresópolis (RJ).
Os dois amistosos serão disputados em Teresópolis e terão a Venezuela como adversária da seleção brasileira sub-17.
Convocação da seleção brasileira sub-17
O técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou 25 jogadores para os dois compromissos. A lista reúne atletas de clubes de diferentes estados e regiões do país.
Goleiros
- Arthur Sehn — Athletico-PR
- Gabriel Werneck — Flamengo
- Vítor Wachter — Grêmio
Laterais
- Marcos Pesseti — Athletico-PR
- Arthur Monteiro — Athletico-PR
- Samuel Almeida — Atlético-MG
- Juan Ramos — Palmeiras
Zagueiros
- Breno Sales — Vasco
- David Brendo — Grêmio
- Murilo Camargo — Athletico-PR
- Talles Beni — Red Bull Bragantino
Meio-campistas
- Andrey Oliveira — Fluminense
- Eduardo Conceição — Palmeiras
- Niakson Vithor — Palmeiras
- Eduardo Pape — Cruzeiro
- Leonardo Cerci — Athletico-PR
- Robert William — São Paulo
- Vinícius Rocha — Santos
Atacantes
- Aiyran Vieira — Cuiabá
- Bryan Lima — Athletico-PR
- João Bezerra — Internacional
- Kauê Furquim — Bahia
- Nadson Souza — Santos
- Riquelme Henrique — Atlético-MG
- Rodrigo Júnior — Vasco