Brasil x Bolívia ao vivo hoje (12/08): onde assistir, horário e possíveis escalações
Seleção brasileira volta a enfrentar os bolivianos na Granja Comary em preparação para o Sul-Americano e o Mundial de 2027; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 10h (de Brasília), novamente na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pelo segundo amistoso entre as seleções sub-20.
O duelo faz parte da preparação brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027, competição que também servirá como caminho para a classificação ao Mundial da categoria.
A equipe brasileira chega ao segundo teste depois de vencer os bolivianos por 2 a 0 no último domingo (9). Bruninho e Heittor marcaram os gols ainda no primeiro tempo.
Momento das equipes antes do segundo amistoso
O Brasil entra em campo após vencer o primeiro confronto da série. Na partida, a equipe teve domínio das ações, mas encontrou dificuldades para ampliar o placar diante da atuação do goleiro boliviano Geronimo Govea e da falta de precisão nas finalizações.
Bruninho e Heittor marcaram os gols da vitória brasileira, ambos na primeira etapa.
O técnico Paulo Victor pretende aproveitar o segundo compromisso para fazer um rodízio no elenco e dar minutos aos atletas que começaram o primeiro jogo no banco. A ideia é observar os 23 convocados durante a sequência de amistosos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O treinador também destacou a necessidade de melhorar a consistência e o capricho nas conclusões das jogadas, após avaliar positivamente o volume apresentado no primeiro teste.
Paulo Victor soma quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas no comando da Seleção Brasileira Sub-20. Sob sua direção, a equipe marcou nove gols e sofreu quatro.
A Bolívia, comandada por Oscar Villegas, busca uma resposta depois da derrota no primeiro encontro. A provável formação boliviana conta novamente com Govea no gol.
Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo
O segundo amistoso entre Brasil e Bolívia terá transmissão gratuita e com imagens pela CBF TV, no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.
- Streaming: CBF TV, pelo YouTube
- Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!
Possíveis escalações das equipes
Brasil (Técnico: Paulo Victor)
A comissão técnica sinalizou que pretende rodar o elenco neste segundo amistoso. A formação utilizada no primeiro jogo foi:
- Kauan; Ryan, João Souza, Bruno André e Pedro Gabriel; João Paulo, Djhordney e Pedro Ferreira; Bruninho, Erick Belé e Heittor.
- Desfalque: Dieguinho não foi liberado pelo Corinthians para os compromissos da Seleção.
Bolívia (Técnico: Oscar Villegas)
- Govea; Torrez, Estrada, Cuestas e Eguez; Saldias, Chávez e Merida; Chacón, Perez e Estenssoro.
Convocados do Brasil para os amistosos
Goleiros
- Léo Nannetti (Flamengo)
- Kauan Lima (Palmeiras)
- João Pedro (Santos)
Defensores
- Ângelo (São Paulo)
- Ryan (RB Bragantino)
- Pedro Gabriel (Grêmio)
- Rafael Gonzaga (Santos)
- Breno (RB Bragantino)
- Bruno André (Vasco)
- João Souza (Flamengo)
- Luis Eduardo (Grêmio)
- João Ananias (Santos)
Meio-campistas
- Chrystian (RB Bragantino)
- Djhordney (São Paulo)
- Pedro Ferreira (São Paulo)
- João Paulo (Palmeiras)
- Luis Pacheco (Palmeiras)
- Yuri Leles (FC Liefering)
Atacantes
- Bruninho (Shakhtar Donetsk)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Heittor (Palmeiras)
- Jhuan Nunes (RB Bragantino)
- Ruan Pablo (Bahia)
Ficha técnica de Brasil x Bolívia
- Competição: amistoso internacional Sub-20
- Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
- Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 10h (de Brasília)
- Transmissão: CBF TV, pelo YouTube