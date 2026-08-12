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Brasil x Bolívia ao vivo hoje (12/08): onde assistir, horário e possíveis escalações

Seleção brasileira volta a enfrentar os bolivianos na Granja Comary em preparação para o Sul-Americano e o Mundial de 2027; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 8:50 | Atualizado em 12/08/2026 às 8:57
Imagem da partida entre Brasil e Bolívia na Granja Comary
Imagem da partida entre Brasil e Bolívia na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

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Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 10h (de Brasília), novamente na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pelo segundo amistoso entre as seleções sub-20.

O duelo faz parte da preparação brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027, competição que também servirá como caminho para a classificação ao Mundial da categoria.

A equipe brasileira chega ao segundo teste depois de vencer os bolivianos por 2 a 0 no último domingo (9). Bruninho e Heittor marcaram os gols ainda no primeiro tempo.

Momento das equipes antes do segundo amistoso

O Brasil entra em campo após vencer o primeiro confronto da série. Na partida, a equipe teve domínio das ações, mas encontrou dificuldades para ampliar o placar diante da atuação do goleiro boliviano Geronimo Govea e da falta de precisão nas finalizações.

Bruninho e Heittor marcaram os gols da vitória brasileira, ambos na primeira etapa.

O técnico Paulo Victor pretende aproveitar o segundo compromisso para fazer um rodízio no elenco e dar minutos aos atletas que começaram o primeiro jogo no banco. A ideia é observar os 23 convocados durante a sequência de amistosos.

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O treinador também destacou a necessidade de melhorar a consistência e o capricho nas conclusões das jogadas, após avaliar positivamente o volume apresentado no primeiro teste.

Paulo Victor soma quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas no comando da Seleção Brasileira Sub-20. Sob sua direção, a equipe marcou nove gols e sofreu quatro.

A Bolívia, comandada por Oscar Villegas, busca uma resposta depois da derrota no primeiro encontro. A provável formação boliviana conta novamente com Govea no gol.

Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo

O segundo amistoso entre Brasil e Bolívia terá transmissão gratuita e com imagens pela CBF TV, no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.

Possíveis escalações das equipes

Brasil (Técnico: Paulo Victor)

A comissão técnica sinalizou que pretende rodar o elenco neste segundo amistoso. A formação utilizada no primeiro jogo foi:

  • Kauan; Ryan, João Souza, Bruno André e Pedro Gabriel; João Paulo, Djhordney e Pedro Ferreira; Bruninho, Erick Belé e Heittor.
  • Desfalque: Dieguinho não foi liberado pelo Corinthians para os compromissos da Seleção.

Bolívia (Técnico: Oscar Villegas)

  • Govea; Torrez, Estrada, Cuestas e Eguez; Saldias, Chávez e Merida; Chacón, Perez e Estenssoro.

Convocados do Brasil para os amistosos

Goleiros

  • Léo Nannetti (Flamengo)
  • Kauan Lima (Palmeiras)
  • João Pedro (Santos)

Defensores

  • Ângelo (São Paulo)
  • Ryan (RB Bragantino)
  • Pedro Gabriel (Grêmio)
  • Rafael Gonzaga (Santos)
  • Breno (RB Bragantino)
  • Bruno André (Vasco)
  • João Souza (Flamengo)
  • Luis Eduardo (Grêmio)
  • João Ananias (Santos)

Meio-campistas

  • Chrystian (RB Bragantino)
  • Djhordney (São Paulo)
  • Pedro Ferreira (São Paulo)
  • João Paulo (Palmeiras)
  • Luis Pacheco (Palmeiras)
  • Yuri Leles (FC Liefering)

Atacantes

  • Bruninho (Shakhtar Donetsk)
  • Erick Belé (Palmeiras)
  • Heittor (Palmeiras)
  • Jhuan Nunes (RB Bragantino)
  • Ruan Pablo (Bahia)

Ficha técnica de Brasil x Bolívia

  • Competição: amistoso internacional Sub-20
  • Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
  • Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 10h (de Brasília)
  • Transmissão: CBF TV, pelo YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.