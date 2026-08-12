Brasil x Bolívia ao vivo hoje (12/08): onde assistir, horário e possíveis escalações

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Seleção brasileira volta a enfrentar os bolivianos na Granja Comary em preparação para o Sul-Americano e o Mundial de 2027; saiba mais

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Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 10h (de Brasília), novamente na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pelo segundo amistoso entre as seleções sub-20.

O duelo faz parte da preparação brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027, competição que também servirá como caminho para a classificação ao Mundial da categoria.

A equipe brasileira chega ao segundo teste depois de vencer os bolivianos por 2 a 0 no último domingo (9). Bruninho e Heittor marcaram os gols ainda no primeiro tempo.

Momento das equipes antes do segundo amistoso

O Brasil entra em campo após vencer o primeiro confronto da série. Na partida, a equipe teve domínio das ações, mas encontrou dificuldades para ampliar o placar diante da atuação do goleiro boliviano Geronimo Govea e da falta de precisão nas finalizações.

Bruninho e Heittor marcaram os gols da vitória brasileira, ambos na primeira etapa.

O técnico Paulo Victor pretende aproveitar o segundo compromisso para fazer um rodízio no elenco e dar minutos aos atletas que começaram o primeiro jogo no banco. A ideia é observar os 23 convocados durante a sequência de amistosos.

O treinador também destacou a necessidade de melhorar a consistência e o capricho nas conclusões das jogadas, após avaliar positivamente o volume apresentado no primeiro teste.

Paulo Victor soma quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas no comando da Seleção Brasileira Sub-20. Sob sua direção, a equipe marcou nove gols e sofreu quatro.

A Bolívia, comandada por Oscar Villegas, busca uma resposta depois da derrota no primeiro encontro. A provável formação boliviana conta novamente com Govea no gol.

Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo

O segundo amistoso entre Brasil e Bolívia terá transmissão gratuita e com imagens pela CBF TV, no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.

Streaming: CBF TV, pelo YouTube

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Possíveis escalações das equipes

Brasil (Técnico: Paulo Victor)

A comissão técnica sinalizou que pretende rodar o elenco neste segundo amistoso. A formação utilizada no primeiro jogo foi:

Kauan; Ryan, João Souza, Bruno André e Pedro Gabriel; João Paulo, Djhordney e Pedro Ferreira; Bruninho, Erick Belé e Heittor.

Desfalque: Dieguinho não foi liberado pelo Corinthians para os compromissos da Seleção.

Bolívia (Técnico: Oscar Villegas)

Govea; Torrez, Estrada, Cuestas e Eguez; Saldias, Chávez e Merida; Chacón, Perez e Estenssoro.

Convocados do Brasil para os amistosos

Goleiros

Léo Nannetti (Flamengo)

Kauan Lima (Palmeiras)

João Pedro (Santos)

Defensores

Ângelo (São Paulo)

Ryan (RB Bragantino)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Rafael Gonzaga (Santos)

Breno (RB Bragantino)

Bruno André (Vasco)

João Souza (Flamengo)

Luis Eduardo (Grêmio)

João Ananias (Santos)

Meio-campistas

Chrystian (RB Bragantino)

Djhordney (São Paulo)

Pedro Ferreira (São Paulo)

João Paulo (Palmeiras)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Yuri Leles (FC Liefering)

Atacantes

Bruninho (Shakhtar Donetsk)

Erick Belé (Palmeiras)

Heittor (Palmeiras)

Jhuan Nunes (RB Bragantino)

Ruan Pablo (Bahia)

Ficha técnica de Brasil x Bolívia