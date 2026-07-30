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Veja a lista de jogadores que terão o ciclo encerrado na Seleção Brasileira, segundo Ancelotti

Técnico italiano confirma reformulação na Amarelinha, aponta jogadores que terão o ciclo encerrado e mantém apenas alguns veteranos

Por Lucas Valle Publicado em 30/07/2026 às 12:49 | Atualizado em 30/07/2026 às 12:53
Imagem de Neymar na Copa do Mundo 2026 pela seleção brasileira
Imagem de Neymar na Copa do Mundo 2026 pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro/ CBF

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, indicou que uma geração histórica da Amarelinha está chegando ao fim. Em entrevista exclusiva à ESPN, o treinador italiano afirmou que pretende promover uma grande renovação no elenco e revelou quais jogadores devem encerrar o ciclo vestindo a camisa do Brasil.

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Durante a conversa, Ancelotti explicou que o processo de renovação é natural no futebol e destacou que a nova geração precisará assumir o protagonismo da equipe. Ao mesmo tempo, comentou que alguns atletas mais experientes continuarão fazendo parte do grupo.

"Jogadores como o Neymar, que já comentou (sobre ciclo encerrado). Todo respeito pela sua decisão. Eu acredito que a história é assim: uma geração se encerra e a outra tem que ser melhor do que a anterior. Alguns desses jogadores vão permanecer, como o Marquinhos, por exemplo."

Na sequência, o treinador foi questionado sobre a situação de Casemiro, Danilo e Alex Sandro na Seleção Brasileira e confirmou que o ciclo dos três chegou ao fim.

"Acho que sim. É um período que termina e temos que agradecer a todos. Tenho muito carinho por eles, mas a ideia é pensar no futuro. Para jogadores acima dos 30 anos, esse ciclo se encerra e precisamos olhar para a próxima geração."

Já ao falar sobre Alisson, Ancelotti preferiu não bater o martelo, afirmando: "Vamos ver."

Com isso, o comandante deixa claro que a comissão técnica iniciará um novo ciclo visando os próximos anos, apostando em atletas mais jovens sem abrir mão de algumas lideranças que permanecerão no elenco.

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Lista de jogadores que terão o ciclo encerrado na Seleção

Segundo as declarações de Carlo Ancelotti, estes são os principais nomes que encerram seu ciclo na Amarelinha:

  • Neymar
  • Casemiro
  • Danilo
  • Alex Sandro

Além deles, Alisson ainda tem futuro indefinido e será avaliado pela comissão técnica, enquanto Marquinhos seguirá como uma das referências do grupo.

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Veja os 55 jogadores observados por Ancelotti para a Copa do Mundo

Antes do início da Copa do Mundo, o treinador italiano enviou uma lista com 55 nomes que poderiam estar na Copa do Mundo de 2026. 

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Alexsandro Ribeiro (Lille)
  • Bremer (Juventus)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro)
  • Léo Ortiz (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Natan (Betis)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Vitor Reis (Girona)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Ederson (Atalanta)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

  • Antony (Betis)
  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Gabriel Jesus (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr. (Real Madrid)

A expectativa é que a próxima convocação da Seleção Brasileira marque, de vez, o início da renovação defendida por Ancelotti, com a abertura de espaço para novos nomes que poderão liderar a equipe no próximo ciclo mundial.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira já tem definidos os primeiros compromissos após a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Austrália em dois amistosos, nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, respectivamente.

Na sequência, a Amarelinha encara a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá, encerrando a primeira Data Fifa do novo ciclo rumo à Copa América de 2028 e à Copa do Mundo de 2030.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.