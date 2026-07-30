Veja a lista de jogadores que terão o ciclo encerrado na Seleção Brasileira, segundo Ancelotti
Técnico italiano confirma reformulação na Amarelinha, aponta jogadores que terão o ciclo encerrado e mantém apenas alguns veteranos
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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, indicou que uma geração histórica da Amarelinha está chegando ao fim. Em entrevista exclusiva à ESPN, o treinador italiano afirmou que pretende promover uma grande renovação no elenco e revelou quais jogadores devem encerrar o ciclo vestindo a camisa do Brasil.
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Durante a conversa, Ancelotti explicou que o processo de renovação é natural no futebol e destacou que a nova geração precisará assumir o protagonismo da equipe. Ao mesmo tempo, comentou que alguns atletas mais experientes continuarão fazendo parte do grupo.
"Jogadores como o Neymar, que já comentou (sobre ciclo encerrado). Todo respeito pela sua decisão. Eu acredito que a história é assim: uma geração se encerra e a outra tem que ser melhor do que a anterior. Alguns desses jogadores vão permanecer, como o Marquinhos, por exemplo."
Na sequência, o treinador foi questionado sobre a situação de Casemiro, Danilo e Alex Sandro na Seleção Brasileira e confirmou que o ciclo dos três chegou ao fim.
"Acho que sim. É um período que termina e temos que agradecer a todos. Tenho muito carinho por eles, mas a ideia é pensar no futuro. Para jogadores acima dos 30 anos, esse ciclo se encerra e precisamos olhar para a próxima geração."
Já ao falar sobre Alisson, Ancelotti preferiu não bater o martelo, afirmando: "Vamos ver."
Com isso, o comandante deixa claro que a comissão técnica iniciará um novo ciclo visando os próximos anos, apostando em atletas mais jovens sem abrir mão de algumas lideranças que permanecerão no elenco.
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Lista de jogadores que terão o ciclo encerrado na Seleção
Segundo as declarações de Carlo Ancelotti, estes são os principais nomes que encerram seu ciclo na Amarelinha:
- Neymar
- Casemiro
- Danilo
- Alex Sandro
Além deles, Alisson ainda tem futuro indefinido e será avaliado pela comissão técnica, enquanto Marquinhos seguirá como uma das referências do grupo.
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Veja os 55 jogadores observados por Ancelotti para a Copa do Mundo
Antes do início da Copa do Mundo, o treinador italiano enviou uma lista com 55 nomes que poderiam estar na Copa do Mundo de 2026.
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Alexsandro Ribeiro (Lille)
- Bremer (Juventus)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Léo Ortiz (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Natan (Betis)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Vitor Reis (Girona)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Gabriel Jesus (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr. (Real Madrid)
A expectativa é que a próxima convocação da Seleção Brasileira marque, de vez, o início da renovação defendida por Ancelotti, com a abertura de espaço para novos nomes que poderão liderar a equipe no próximo ciclo mundial.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira já tem definidos os primeiros compromissos após a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Austrália em dois amistosos, nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, respectivamente.
Na sequência, a Amarelinha encara a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá, encerrando a primeira Data Fifa do novo ciclo rumo à Copa América de 2028 e à Copa do Mundo de 2030.