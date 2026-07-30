Quando é o próximo jogo do Brasil? Veja calendário da Seleção Brasileira
CBF confirma os três primeiros compromissos da Amarelinha, marcando o início da preparação para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030
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Após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira já tem definidos os seus primeiros compromissos do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. A CBF confirmou que a Amarelinha enfrentará Austrália e Índia na Data Fifa entre os meses de setembro e outubro.
A sequência de amistosos marca o início da preparação visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, quando o Brasil buscará voltar ao topo do futebol mundial. Atualmente, a Austrália ocupa a 28ª colocação no ranking da FIFA, enquanto a Índia aparece apenas na 138ª posição.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
A Seleção fará dois amistosos diante da Austrália antes de encerrar a Data Fifa contra a Índia.
Austrália x Brasil
- Data: 25 de setembro de 2026
- Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (Austrália)
Austrália x Brasil
- Data: 29 de setembro de 2026
- Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália)
Índia x Brasil
- Data: 03 de outubro de 2026
- Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá (Índia)
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Último Brasil x Austrália teve ex-jogador do Sport como destaque
O último duelo entre Brasil e Austrália aconteceu em 13 de junho de 2017, quando a Seleção goleou por 4 a 0, em Melbourne.
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Na ocasião, um personagem chamou atenção do torcedor brasileiro: Diego Souza, que defendia o Sport, marcou dois gols na vitória. Thiago Silva e Taison completaram o placar.
No histórico do confronto, Brasil e Austrália já se enfrentaram oito vezes. A Amarelinha soma seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 21 gols marcados e somente um sofrido.
Brasil enfrentará a Índia pela primeira vez
Depois dos amistosos diante da Austrália, a Seleção terá um compromisso inédito contra a Índia.
Será a primeira partida da história entre as duas seleções. O confronto será disputado no tradicional Salt Lake Stadium, em Calcutá, que conta com capacidade para cerca de 63 mil torcedores e sendo um dos principais palcos do futebol indiano.
A escolha da Índia também passa pelo enorme apelo da Seleção Brasileira no país asiático. A CBF destaca que o Brasil possui uma das maiores bases de torcedores fora do território nacional, tornando o amistoso uma oportunidade de fortalecer ainda mais a marca da Amarelinha na região.
Repercussão negativa marca anúncio da CBF
Enquanto países como Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Itália disputarão confrontos de alto nível pela UEFA Nations League, o Brasil enfrentará seleções que ocupam posições bem inferiores no ranking da FIFA.
Mesmo assim, a comissão técnica vê os amistosos como uma oportunidade para observar novos jogadores, iniciar a renovação do elenco e dar os primeiros passos na formação da equipe que disputará a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.