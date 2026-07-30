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Selecao brasileira | Notícia

Fim da Era Neymar: Ancelotti confirma reformulação e anuncia novo ciclo na Seleção Brasileira

O técnico citou o zagueiro Marquinhos como um dos poucos jogadores que irão permanecer na equipe para ser um dos pilares da renovação do grupo

Por Davi Saboya Publicado em 30/07/2026 às 6:09
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 - Rafael Ribeiro/CBF

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deixou claro que o ciclo de grandes nomes da história recente do futebol nacional chegou ao fim. Em entrevista ao canal ESPN, o treinador italiano indicou uma ampla reformulação na Amarelinha, marcando o início de um processo focado no surgimento e no desenvolvimento de novas lideranças para os próximos desafios internacionais.

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Ao comentar a situação de peças que figuraram como pilares da equipe ao longo da última década, Ancelotti adotou um tom de respeito e transição gradual. Inclusive, confirmou o fim da "Era Neymar" na Seleção, já cravada pelo próprio jogador nesta semana.

"Eu penso que jogadores como Neymar, que já disse, e eu respeito a decisão, concluíram uma história e, agora, outra começa. Alguns jogadores seguem na equipe, como por exemplo, o Marquinhos. O Alisson, vamos avaliar, claro que temos que ter uma atenção especial aos novos goleiros. Vamos trabalhar para realizar um novo ciclo, com novos jogadores", afirmou o comandante.

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A fala do treinador reforça a intenção de virar a página sem romper de maneira abrupta com toda a estrutura do elenco. Embora Marquinhos surja como uma referência de experiência para liderar o grupo em campo, outros atletas de peso não devem mais vestir a camisa verde e amarela com a mesma frequência.

A confirmação da mudança de perfil ficou ainda mais evidente quando o técnico confirmou nominalmente atletas que marcaram época na Seleção. "Acho que jogadores como Danilo, Casemiro, Neymar, fazem parte de um período que se acaba. Agora, é o momento de pensar no futuro", enfatizou Ancelotti.

Com o recado dado, a comissão técnica passa a focar na observação e no teste de jovens talentos para preencher lacunas estratégicas do time, dando início, de fato, a uma nova era sob o comando do treinador italiano.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira já tem compromisso marcado para a Data Fifa de setembro. O Brasil enfrentará a Austrália em dois amistosos em solo adversário: o primeiro no dia 25 e o segundo no dia 29. Os confrontos serão realizados nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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