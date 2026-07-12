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Selecao brasileira | Notícia

CBF lança vídeo motivacional, foca na Copa de 2030 e anuncia início de "novo ciclo"

Em publicação nas redes sociais, entidade reconheceu dor da derrota no Mundial e projetou amistosos de setembro contra a Austrália

Por Davi Saboya Publicado em 12/07/2026 às 16:13
Carlo Ancelotti, t&eacute;cnico da Sele&ccedil;&atilde;o Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 - Rafael Ribeiro/CBF

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Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utilizou suas redes sociais na manhã deste domingo, 12, para oficializar o início de uma nova jornada.

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Através de um vídeo motivacional, a entidade reconheceu o sentimento de frustração do torcedor e anunciou o planejamento voltado para o Mundial de 2030, definindo a data da desclassificação recente como o ponto de partida para a reestruturação do futebol nacional.

Na publicação, a CBF destacou que a dor do revés deve servir como aprendizado para o futuro, enfatizando que o país não irá desistir do sonho do hexacampeonato.

A mensagem institucional assumiu o peso do momento ao classificar a produção como um filme difícil de ser escrito, mas ressaltou o compromisso com uma preparação mais sólida para os próximos quatro anos.

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Segundo o manifesto divulgado, o foco da nova gestão do ciclo será pautado em maior estabilidade, planejamento rigoroso e trabalho duro, prometendo uma equipe ainda mais forte para a busca da sexta estrela.

Veja o vídeo da CBF

Sem tempo a perder, o recomeço da Seleção Brasileira já tem data e adversário definidos no calendário. O Brasil voltará a campo em setembro para disputar dois amistosos contra a Austrália na Oceania, agendados para os dias 25 e 29 de setembro nas cidades de Townsville e Brisbane.

Os confrontos fazem parte de uma Data Fifa estendida, que ocorrerá entre 21 de setembro e 6 de outubro, período no qual a CBF ainda tenta confirmar outras duas partidas amistosas para acelerar os testes e a transição neste início de ciclo.

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