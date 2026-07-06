Quem são as promessas brasileiras para a próxima Copa do Mundo? Veja os jovens que podem liderar o Brasil em 2030
Promessas brasileiras já ganham força no ciclo para 2030, com jovens observados por Ancelotti e apontados como futuros nomes da Seleção
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A eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo de 2026 acelerou um debate inevitável: quais jogadores podem liderar a renovação da Seleção Brasileira no ciclo até 2030?
Com nomes históricos se aproximando do fim da trajetória na Amarelinha e com a necessidade de reformular setores do time, a próxima Copa já começa a ser pensada a partir de uma nova geração.
Se por um lado atletas como Vinicius Júnior, Rodrygo, Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães ainda devem chegar em bom nível ao próximo Mundial, por outro o novo ciclo também passa por jovens que hoje aparecem como as principais promessas do futebol brasileiro.
Entre atacantes, meias, zagueiros e laterais, a base de 2030 começa a ganhar contornos com jogadores que já despertam expectativa na Europa, aparecem em listas de destaque do futebol mundial e vêm sendo observados de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.
As principais promessas brasileiras para 2030
Hoje, os nomes que mais aparecem no radar da próxima Copa do Mundo são:
- Endrick
- Estêvão
- Rayan
- Vitor Reis
- Lucas Beraldo
- Andrey Santos
- Kauã Elias
- William Gomes
- Savinho
- Vitor Roque
A lista, claro, ainda está longe de ser definitiva. Quatro anos no futebol representam uma eternidade, e novos nomes certamente vão surgir até lá.
Endrick lidera a nova geração
Se existe um nome que simboliza a Seleção projetada para a Copa de 2030, esse nome é Endrick.
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Aos 19 anos, o atacante já aparece como um dos principais pilares do novo ciclo e tem potencial para chegar ao próximo Mundial mais maduro, com maior bagagem no futebol europeu e mais protagonismo com a camisa do Brasil.
Pela explosão, força na finalização e versatilidade no ataque, ele surge como candidato natural a ser a principal referência ofensiva da equipe.
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Estêvão desponta como possível protagonista
Outro nome central da nova geração é Estêvão. Tratado há anos como uma das grandes joias do futebol brasileiro, o atacante se destaca pelo drible, criatividade e capacidade de decidir no um contra um.
Ainda em processo de afirmação, ele é visto como peça com potencial para ganhar espaço ao longo do ciclo e chegar à Copa de 2030 como um dos protagonistas da Seleção.
Rayan também cresce no radar da Seleção
Rayan é outro atacante que aparece com força no planejamento para os próximos anos. Considerado uma das promessas do futebol brasileiro, ele reúne velocidade, agressividade e versatilidade no setor ofensivo.
A idade e o alto teto de evolução fazem com que seja visto como um nome estratégico para amadurecer durante o ciclo e disputar espaço real no próximo Mundial.
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Vitor Reis e Beraldo aparecem para renovar a defesa
A defesa é um dos setores que mais devem passar por renovação até 2030, e Vitor Reis e Lucas Beraldo despontam como nomes importantes nesse processo.
Os dois zagueiros chamam atenção pela juventude, qualidade técnica e potencial para atuar em um sistema mais dominante, perfil que pode ser valorizado no novo ciclo da Seleção.
Andrey Santos surge como opção para o meio-campo
No meio-campo, Andrey Santos é um dos nomes mais promissores. Com intensidade, chegada à área e capacidade de atuar em mais de uma função, ele aparece como alternativa para um setor que precisa de renovação.
A expectativa é que possa ganhar espaço como peça de sustentação e dinamismo na equipe.
Outras posições seguem em aberto
Além dos nomes mais badalados, o Brasil também observa outros jovens para o ciclo até 2030, especialmente entre pontas, centroavantes e laterais.
Jogadores como Kevin, William Gomes, Vitor Roque e Kauã Elias aparecem no radar, enquanto as laterais seguem como uma das posições mais abertas para a renovação da Seleção.