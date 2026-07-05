Se o Brasil perder para a Noruega, está fora da Copa do Mundo? Entenda o regulamento do Mundial
Seleção Brasileira disputa as oitavas de final em jogo eliminatório e precisa vencer para seguir sonhando com o hexacampeonato mundial
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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Por se tratar de um confronto eliminatório, a Seleção Brasileira precisa vencer para continuar na disputa pelo título. Em caso de derrota, a equipe estará eliminada da competição.
Diferentemente da fase de grupos, em que há possibilidade de recuperação ao longo das rodadas, o mata-mata não oferece uma segunda chance. Quem perder deixa o torneio imediatamente, enquanto o vencedor avança às quartas de final.
O Brasil será eliminado se perder para a Noruega?
Sim. Se a Seleção Brasileira for derrotada pela Noruega, estará automaticamente eliminada da Copa do Mundo de 2026. As oitavas de final fazem parte da fase eliminatória da competição, na qual todas as partidas precisam definir um classificado.
O Brasil chegou a esta fase depois de liderar o Grupo C e eliminar o Japão na rodada anterior. Já a Noruega avançou como segunda colocada de seu grupo e conquistou a vaga ao vencer a Costa do Marfim.
O que acontece se Brasil e Noruega empatarem?
De acordo com o regulamento da Fifa, não é possível que uma partida das oitavas de final termine empatada. Se a igualdade permanecer ao fim dos 90 minutos, o confronto seguirá para uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15.
Se o empate continuar após o tempo extra, a vaga será decidida em uma disputa de pênaltis. Somente depois dessa definição será conhecido o classificado para a próxima fase.
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Quem o Brasil enfrenta se avançar às quartas?
Se superar a Noruega, a Seleção Brasileira garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O próximo compromisso será no dia 11 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, contra o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.
Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026
- Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos
- Brasil 2 x 1 Japão — Fase de 32 avos (Round of 32)
- Brasil x Noruega — Oitavas de final | 05/07, às 16h (de Brasília)
O que acontece com o Brasil em caso de derrota?
Uma derrota para a Noruega encerrará a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e colocará fim à busca pelo hexacampeonato nesta edição do torneio.
Além da eliminação, o resultado manterá o retrospecto de a Noruega nunca ter perdido para o Brasil em partidas oficiais. Já a equipe vencedora seguirá para as quartas de final e continuará na disputa pelo título mundial.