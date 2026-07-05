Se o Brasil perder para a Noruega, está fora da Copa do Mundo? Entenda o regulamento das oitavas de final

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De acordo com o regulamento da FIFA, as oitavas de final fazem parte das fases eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado das quartas, semifinais e final

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com a competição já em fase de mata-mata, muitos torcedores têm a mesma dúvida: se o Brasil perder, estará eliminado?

A resposta é sim. Nas oitavas de final, não existe repescagem ou segunda chance. Quem perde deixa a competição imediatamente, enquanto o vencedor avança às quartas de final.

Como funciona o mata-mata da Copa do Mundo?

De acordo com o regulamento da FIFA, as oitavas de final fazem parte das fases eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado das quartas, semifinais e final.

Por isso, apenas a equipe vencedora segue viva na disputa pelo título. O time derrotado encerra sua participação no torneio.

Se o confronto terminar empatado nos 90 minutos, a partida seguirá para uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos.

Persistindo a igualdade após a prorrogação, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

O que acontece se o Brasil eliminar a Noruega?

Em caso de vitória, a Seleção Brasileira garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará o vencedor do duelo entre Inglaterra e México.

Já em caso de derrota, seja no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, o Brasil estará automaticamente eliminado da Copa do Mundo.