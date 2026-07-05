Brasil perde para a Noruega, é eliminado da Copa do Mundo de 2026 e tem pior campanha em 36 anos
Haaland marca duas vezes, Noruega elimina o Brasil nas oitavas e encerra sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026; saiba mais detalhes
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O sonho do hexacampeonato chegou ao fim neste domingo (5). O Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e está eliminado da Copa do Mundo de 2026 ainda nas oitavas de final. O resultado representa a pior campanha da Seleção Brasileira em um Mundial nos últimos 36 anos.
A última vez que o Brasil havia sido eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Mundo foi em 1990, na Itália. Desde então, a Seleção sempre conseguiu avançar pelo menos às quartas de final das edições que disputou.
Brasil desperdiça chances e Haaland decide para a Noruega
Apesar da eliminação, o Brasil foi superior durante boa parte do primeiro tempo e criou as melhores oportunidades da partida. A equipe de Carlo Ancelotti teve um pênalti a favor aos 11 minutos, após falta sobre Matheus Cunha. Bruno Guimarães assumiu a cobrança, mas parou na defesa de Nyland, que foi um dos destaques do confronto.
Além da penalidade desperdiçada, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli, Rayan e Danilo também levaram perigo, mas encontraram o goleiro norueguês em noite inspirada. Do outro lado, Alisson também precisou trabalhar para impedir que Haaland e Ødegaard abrissem o placar antes do intervalo.
Haaland marca duas vezes e elimina a Seleção Brasileira
No segundo tempo, o Brasil voltou pressionando e ainda desperdiçou uma grande oportunidade com Endrick, que finalizou para fora diante do goleiro. Mesmo com maior posse de bola, a equipe brasileira encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols.
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A Noruega foi mais eficiente. Aos 34 minutos, Schjelderup cruzou pela esquerda e Haaland subiu mais alto que Gabriel Magalhães para abrir o placar de cabeça. Nos minutos finais, o atacante voltou a aparecer, recebeu livre na entrada da área e bateu no canto de Alisson para ampliar a vantagem.
Já nos acréscimos, Casemiro sofreu pênalti e Neymar converteu a cobrança, diminuindo para o Brasil. O gol, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação brasileira.
Brasil encerra campanha nas oitavas da Copa do Mundo
O Brasil encerra sua participação na Copa do Mundo de 2026 após liderar o Grupo C com um empate diante do Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia. Na fase anterior, a Seleção eliminou o Japão por 2 a 1, antes de ser superada pela Noruega nas oitavas de final.
Além da eliminação, o resultado mantém o retrospecto favorável dos noruegueses no confronto direto. Em cinco partidas oficiais entre as seleções, o Brasil segue sem vencer a Noruega, acumulando agora três derrotas e dois empates.
Com a classificação, a equipe comandada por Ståle Solbakken enfrentará o vencedor do duelo entre México e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo.
Ficha do jogo - Brasil x Noruega
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Rayan (Neymar Jr.), Vini Jr. e Matheus Cunha (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega
Nyland; Ryerson (Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe (Östigaard); Berge, Aursnes e Ødegaard; Nusa (Bobb), Sorloth (Schjelderup) e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Ismail Elfath (EUA).
- Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA).
- Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), SportV (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming), e Cazé TV (Youtube).
- Gols: Haaland (2x, Noruega); Neymar (Brasil)
- Cartões amarelos: Neymar (Brasil)