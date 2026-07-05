Raphinha joga hoje contra a Noruega? Veja situação do atacante para Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo
Recuperando-se de um estiramento no músculo posterior da coxa, o atacante evoluiu nos últimos dias e pode ser opção para entrar neste jogo decisivo
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A principal dúvida da Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, gira em torno de Raphinha.
Recuperando-se de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, o atacante evoluiu nos últimos dias e deve ficar no banco de reservas da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mas ainda não está 100% fisicamente e não deve começar a partida como titular.
A tendência, neste momento, é que o jogador seja relacionado como opção para uma eventual necessidade extrema durante o confronto.
Raphinha joga hoje contra a Noruega?
Raphinha deve ficar no banco, mas não deve iniciar a partida e ainda não tem presença garantida em campo.
Segundo as informações mais recentes da cobertura da Seleção Brasileira, o atacante apresentou evolução física e passou a ser considerado apto para integrar a lista de relacionados do jogo contra a Noruega.
Mesmo assim, ele ainda está longe das melhores condições e chega ao duelo com pouquíssimo tempo de trabalho completo com o grupo.
Na melhor das hipóteses, Raphinha terá acumulado apenas um treino integral com os companheiros antes da decisão das oitavas.
Por que Raphinha virou dúvida para Brasil x Noruega?
O atacante do Barcelona sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita durante a Copa do Mundo e passou os últimos dias em tratamento.
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A lesão tirou o jogador das atividades normais da Seleção por parte da preparação para o mata-mata, o que fez a comissão técnica trabalhar com cautela na reta final antes do jogo contra a Noruega.
Nos primeiros treinos da semana, a expectativa era de que Raphinha pudesse ficar fora também das oitavas e só voltasse a ser opção em uma eventual quartas de final.
Com a evolução no processo de recuperação, porém, o cenário mudou. O atacante voltou a treinar com o grupo, aumentou a carga de trabalho e passou a ter chances de ao menos aparecer no banco de reservas.
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Como chega o Brasil para enfrentar a Noruega
O Brasil encara a Noruega em um jogo eliminatório e chega às oitavas ainda tentando ganhar estabilidade dentro da Copa do Mundo.
A equipe de Carlo Ancelotti avançou no torneio, mas convive com ajustes importantes no time, especialmente por causa de desfalques e dúvidas físicas.
Além de Raphinha, a Seleção também monitorou a situação de outros jogadores ao longo da preparação.
A boa notícia para a comissão técnica é que o atacante voltou a participar dos treinos e ao menos reabre uma possibilidade de utilização no mata-mata, mesmo que de forma limitada.
Brasil x Noruega: informações do jogo
- Jogo: Brasil x Noruega
- Competição: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
- Data: domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 17h (de Brasília), com possibilidade de alteração para 18h
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey