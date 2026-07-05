Quem pode disputar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil? Veja os jogadores que devem seguir no ciclo até 2030

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Após a eliminação para a Noruega, Seleção inicia novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030, que será disputada em Marrocos, Espanha e Portugal

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A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou mais um ciclo da Seleção Brasileira. Agora, as atenções passam a estar voltadas para o próximo Mundial, que será disputado em 2030, com sede em Marrocos, Espanha e Portugal.

Embora ainda faltem quatro anos para a próxima Copa, boa parte do atual elenco tem idade para permanecer no grupo durante o novo ciclo.

A permanência de cada atleta dependerá do desempenho ao longo das próximas temporadas e das futuras convocações da comissão técnica.



Jogadores experientes ainda podem chegar à Copa de 2030

Mesmo já tendo ultrapassado os 30 anos, alguns nomes importantes da Seleção ainda possuem idade para disputar mais uma Copa do Mundo. É o caso dos goleiros Alisson Becker, atualmente com 33 anos, e Ederson, de 32.

Na defesa, Marquinhos (32 anos) e Léo Pereira (30) também podem permanecer no ciclo. Entre os atletas mais experientes ainda aparecem Raphinha (29), Bremer (29), Lucas Paquetá (28), Bruno Guimarães (28) e Gabriel Magalhães (28).

Nova geração deve formar a base da Seleção Brasileira

Além dos jogadores mais experientes, o Brasil conta com diversos atletas que chegarão ao próximo Mundial em idade considerada ideal para atuar em alto nível. Entre eles estão Matheus Cunha (27 anos), Roger Ibañez (27), Éderson (26), Luiz Henrique (25), Igor Thiago (25), Gabriel Martinelli (25), Vinícius Júnior (25) e Danilo Santos (25).

Os atacantes Rayan e Endrick aparecem como alguns dos nomes mais jovens do elenco. Ambos têm apenas 19 anos e, caso mantenham evolução ao longo dos próximos anos, chegam ao Mundial de 2030 com idade para ocupar papel de destaque na Seleção.

Lista de jogadores que podem disputar a Copa do Mundo de 2030

Alisson Becker — 33 anos (37 anos em 2030)

Ederson — 32 anos (36 anos em 2030)

Marquinhos — 32 anos (36 anos em 2030)

Léo Pereira — 30 anos (34 anos em 2030)

Raphinha — 29 anos (33 anos em 2030)

Bremer — 29 anos (33 anos em 2030)

Lucas Paquetá — 28 anos (32 anos em 2030)

Bruno Guimarães — 28 anos (32 anos em 2030)

Gabriel Magalhães — 28 anos (32 anos em 2030)

Matheus Cunha — 27 anos (31 anos em 2030)

Roger Ibañez — 27 anos (31 anos em 2030)

Éderson — 26 anos (30 anos em 2030)

Luiz Henrique — 25 anos (29 anos em 2030)

Igor Thiago — 25 anos (29 anos em 2030)

Gabriel Martinelli — 25 anos (29 anos em 2030)

Vinícius Júnior — 25 anos (29 anos em 2030)

Danilo Santos — 25 anos (29 anos em 2030)

Rayan — 19 anos (23 anos em 2030)

Endrick — 19 anos (23 anos em 2030)

Campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos

Brasil 2 x 1 Japão — Fase de 32 avos (Round of 32)

Brasil 1 x 2 Noruega — Oitavas de final

Com a derrota para a Noruega, a Seleção Brasileira encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final. A eliminação marca o início de um novo ciclo, que terá como principal objetivo a preparação para o Mundial de 2030.