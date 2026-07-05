Quem o Brasil enfrenta se avançar da Noruega? Entenda o caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

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Brasil decide vaga diante da Noruega e pode cruzar com equipes desafiadoras na próxima fase da Copa do Mundo de 2026; confira os detalhes

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O Brasil entra em campo neste domingo (5) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Saiba mais aqui. Além da classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti também pode garantir presença em um confronto já definido pelo chaveamento da competição.

Caso elimine a seleção norueguesa, o Brasil disputará as quartas de final contra o vencedor do duelo entre México e Inglaterra, partida que será realizada ainda neste domingo.

Quem será o adversário do Brasil nas quartas de final?

Se confirmar a classificação diante da Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente México ou Inglaterra.

O confronto faz parte do chaveamento definido pela Fifa para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026, que estabelece previamente os cruzamentos até a decisão.

Assim, o vencedor de Brasil x Noruega enfrentará quem avançar do duelo entre mexicanos e ingleses na luta por uma vaga na semifinal do torneio.

Quando será o jogo das quartas de final?

Em caso de classificação, o próximo compromisso do Brasil já tem data, horário e local definidos.

A partida das quartas de final será disputada no dia 11 de julho, um sábado, às 18h (horário de Brasília).

O duelo acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Com isso, a delegação brasileira deixará Nova Jersey rumo ao sul dos Estados Unidos caso avance às quartas.

Quando será definido o próximo adversário do Brasil?

A definição do possível adversário ocorrerá poucas horas após o encerramento de Brasil x Noruega.

Enquanto a Seleção Brasileira entra em campo às 17h (horário de Brasília), México e Inglaterra se enfrentam às 21h deste domingo.

Dessa forma, caso avance às quartas de final, o Brasil encerrará sua participação nas oitavas já conhecendo o próximo desafio na Copa do Mundo de 2026.



