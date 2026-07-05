Quem não deve mais jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil após a eliminação para a Noruega? Confira as idades dos jogadores

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Após a queda diante da Noruega, Brasil inicia um novo ciclo e vários atletas podem ter disputado seu último Mundial pela Seleção Brasileira

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A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marca o possível encerramento da trajetória de vários jogadores em Mundiais. Com o próximo torneio previsto apenas para 2030, parte da atual geração chegará com idade avançada ou em fim de carreira, o que torna incerta uma nova participação pela Seleção Brasileira.

Embora nenhuma aposentadoria da Seleção tenha sido anunciada até o momento, o fim precoce da campanha brasileira abre caminho para um novo ciclo e coloca diversos veteranos entre os atletas que podem ter disputado sua última Copa do Mundo.

Leia Também Brasil perde para a Noruega, é eliminado da Copa do Mundo de 2026 e tem pior campanha em 36 anos

Neymar lidera lista de veteranos com futuro indefinido

Aos 38 anos em 2030, Neymar é um dos nomes que passam a ter o futuro na Seleção cercado de dúvidas.

Principal referência técnica do Brasil durante boa parte da última década, o atacante encerrou a participação na Copa de 2026 marcando, de pênalti, o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para a Noruega.

Casemiro, que também terá 38 anos no próximo Mundial, é outro jogador experiente que pode estar se despedindo das Copas. Capitão em diferentes momentos do ciclo, o volante foi um dos líderes da equipe durante a campanha.

Fabinho, que chegará aos 36 anos em 2030, também entra na lista de atletas cujo futuro em Mundiais permanece indefinido.

Defensores experientes podem abrir espaço para renovação

Na defesa, Danilo terá 38 anos na próxima Copa do Mundo. Alex Sandro chegará aos 39 anos, enquanto Douglas Santos terá 36 anos. Weverton, por sua vez, estará com 42 anos caso permaneça no radar da Seleção até o próximo ciclo.

A tendência natural de renovação após um Mundial costuma abrir espaço para jogadores mais jovens, embora a permanência ou não desses atletas dependa das próximas convocações e do desempenho ao longo do ciclo até 2030.

Marquinhos deixa futuro em aberto após entrevista

Marquinhos, que terá 36 anos na próxima Copa do Mundo, também passou a ser alvo de questionamentos sobre sua continuidade.

Após a eliminação para a Noruega, o zagueiro deu entrevista e, ao comentar o futuro da Seleção, fez referência aos jogadores do próximo ciclo utilizando "eles", em vez de "nós".

A declaração foi interpretada como um indicativo de que sua participação em outro Mundial é incerta, embora o defensor não tenha anunciado aposentadoria da Seleção.

Por causa da idade e do longo intervalo até a Copa de 2030, o zagueiro ainda pode seguir atuando em alto nível, mas sua presença no próximo Mundial dependerá da sequência da carreira e das escolhas da comissão técnica.

Campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos

Brasil 2 x 1 Japão — Fase de 32 avos (Round of 32)

Brasil 1 x 2 Noruega — Oitavas de final

Com a derrota para a Noruega, o Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final. Foi a pior campanha da Seleção em um Mundial desde 1990, quando também caiu nessa fase da competição.