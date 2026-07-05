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Selecao brasileira |

Quem fez o gol do Brasil contra a Austrália? Seleção marca no último lance e garante empate

Brasil sofreu com a atuação abaixo do esperado, saiu atrás no placar, mas buscou a igualdade nos minutos finais em Townsville; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 8:21 | Atualizado em 25/09/2026 às 9:35
Escalação da Seleção Brasileira contra a Austrália
Escalação da Seleção Brasileira contra a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

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Rayan marcou no último lance e garantiu o empate do Brasil contra a Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), em amistoso internacional disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O atacante brasileiro balançou as redes de cabeça nos instantes finais e deixou o placar em 1 a 1.

O gol da Austrália foi marcado por Irankunda, aos 23 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou uma falta cometida por Douglas Luiz na entrada da área e acertou um belo chute direto para abrir o placar.

O Brasil teve dificuldades durante boa parte da partida e não apresentou uma atuação convincente. A seleção chegou a balançar as redes com Estêvão ainda no primeiro tempo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

No último lance do jogo, porém, Rayan marcou para o Brasil e evitou a derrota. O resultado terminou em 1 a 1.

Quem fez os gols de Austrália x Brasil?

Irankunda marcou o gol da Austrália, enquanto Rayan fez o gol do Brasil. O atacante australiano abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta direta.

Rayan deixou tudo igual ao marcar de cabeça após escanteio de Raphinha no último lance da partida e garantiu o empate por 1 a 1 para a Seleção Brasileira.

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Próximos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira terá mais dois compromissos durante a excursão pela Ásia e Oceania. O próximo adversário será novamente a Austrália, no dia 29 de setembro, em Brisbane.

Depois, o Brasil encara a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

Ficha do jogo

  • Competição: Amistoso internacional
  • Data: 25 de setembro de 2026
  • Horário: 7h (de Brasília)
  • Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
  • Árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)
  • Placar: Austrália 1 x 1 Brasil
  • Gols: Irankunda (Austrália) e Rayan (Brasil)
  • Cartões amarelos: Jackson Irvine (Austrália)
  • Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.