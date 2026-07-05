Quando o Brasil volta a jogar após a eliminação na Copa do Mundo? Veja a próxima partida da Seleção Brasileira
Após a queda para a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo, Seleção Brasileira inicia novo ciclo com amistosos previstos para setembro
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A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a participação do Brasil no torneio, mas a Seleção já tem compromissos previstos para iniciar o novo ciclo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe deverá voltar a campo em setembro para a disputa de dois amistosos internacionais.
Os confrontos serão diante da Austrália e servirão como os primeiros compromissos da Seleção Brasileira após a eliminação no Mundial, dando início à preparação para a Copa do Mundo de 2030, que será disputada em Marrocos, Espanha e Portugal.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
O primeiro amistoso está previsto para o dia 25 de setembro, na cidade de Townsville, na Austrália. Já o segundo duelo deve acontecer em 29 de setembro, em Brisbane.
As partidas foram anunciadas pela Federação Australiana de Futebol e ainda aguardam confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Brasil inicia novo ciclo com Carlo Ancelotti
Os amistosos devem marcar o início de um novo ciclo da Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega. A expectativa é que Carlo Ancelotti utilize os confrontos para observar jogadores e iniciar a formação do grupo que disputará a próxima Copa do Mundo.
Além da manutenção de parte do elenco atual, o período também poderá abrir espaço para testes com novos atletas ao longo da preparação para o Mundial de 2030.
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Campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026
- Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos
- Brasil 2 x 1 Japão — Fase de 32 avos (Round of 32)
- Brasil 1 x 2 Noruega — Oitavas de final
O Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final ao ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega. A eliminação representou a pior campanha da Seleção Brasileira em um Mundial desde 1990.