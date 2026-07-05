Neymar deixa no ar aposentadoria da Seleção Brasileira após eliminação na Copa do Mundo de 2026
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira confirma fim de sua trajetória após a derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa
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Neymar deixou no ar sua aposentadoria da Seleção Brasileira após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois da eliminação, o atacante confirmou que sua trajetória com a camisa do Brasil chegou ao fim.
Em entrevista à GE TV, Neymar resumiu sua decisão em uma frase curta:
"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o jogador.
A declaração faz referência ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da eliminação para a Noruega e também do primeiro jogo de Neymar pela Seleção Brasileira, em 10 de agosto de 2010.
Neymar se despede no mesmo estádio da estreia pela Seleção
O atacante estreou pela Seleção Brasileira justamente no estádio localizado em Nova Jersey, em amistoso contra os Estados Unidos. Na ocasião, começou a partida como titular e marcou o primeiro gol da vitória brasileira por 2 a 0.
O lance aconteceu após cruzamento de André Santos. Neymar cabeceou para vencer o goleiro Tim Howard e abriu o placar. Alexandre Pato marcou o segundo gol da equipe comandada por Mano Menezes.
Naquele momento, Neymar surgia como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Quase 16 anos depois, encerra sua passagem pela Seleção como o maior artilheiro da história da equipe.
Gol na despedida não evita eliminação do Brasil
Contra a Noruega, Neymar começou a partida no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Gabriel Martinelli. Pouco depois, viu Haaland marcar os dois gols que encaminharam a classificação da seleção norueguesa.
Já nos acréscimos, o atacante converteu uma cobrança de pênalti e diminuiu a desvantagem brasileira. O gol, porém, não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Além do gol, Neymar também se envolveu em discussões durante a partida e deixou o gramado emocionado após o apito final, encerrando sua trajetória pela Seleção Brasileira.
Campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026
- Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos
- Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos
- Brasil 2 x 1 Japão — Fase de 32 avos (Round of 32)
- Brasil 1 x 2 Noruega — Oitavas de final
A eliminação para a Noruega marcou o fim da campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026 e também encerrou a trajetória de Neymar com a camisa da Seleção, conforme anunciado pelo próprio atacante após a partida.