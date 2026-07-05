Horário de Brasil x Noruega: veja de que horas vai ser o jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

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Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Inglaterra e México, em partida prevista para o dia 11 de julho, em Miami; confira

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e está marcada para as 17h (horário de Brasília).

O confronto vale uma vaga nas quartas de final do Mundial. Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Inglaterra e México, em partida prevista para o dia 11 de julho, em Miami.

O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV, SBT, CazéTV (via Disney+), além das plataformas ge.globo e getv.

Brasil chega com defesa mais sólida

A Seleção Brasileira chega às oitavas após eliminar o Japão com uma vitória de virada por 2 a 1. Antes disso, terminou a fase de grupos invicta, com um empate diante do Marrocos e duas goleadas por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.

Coletivamente, o Brasil apresentou maior equilíbrio até aqui. A equipe de Carlo Ancelotti sofreu apenas dois gols em quatro partidas, ambos em momentos pontuais: na estreia contra o Marrocos e nas oitavas diante do Japão.

A Noruega, por outro lado, aposta mais em suas individualidades, especialmente em Erling Haaland, autor de cinco gols no Mundial. O setor defensivo, porém, apresentou mais dificuldades. Os noruegueses sofreram oito gols na competição e foram vazados em todos os jogos disputados até aqui.

Mesmo considerando que quatro desses gols aconteceram na derrota para a França com uma equipe reserva em campo, a seleção europeia ainda chega ao confronto com números defensivos inferiores aos da Amarelinha.

Pelo que construiu na competição e pela tradição em Copas do Mundo, o Brasil aparece como um leve favorito para avançar às quartas de final.

Campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 2 x 1 Japão — 16 avos de final (Round of 32)

— 16 avos de final (Round of 32) Brasil x Noruega — Oitavas de final | 05/07, às 17h (de Brasília)

Além da vaga nas quartas, o duelo também coloca em jogo um tabu histórico: a Noruega é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil.

Em quatro confrontos disputados, os europeus somam duas vitórias e dois empates diante da Seleção Brasileira.