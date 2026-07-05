fechar
Selecao brasileira |

Escalação de Brasil x Noruega: veja os times titulares pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Brasil e Noruega divulgam as escalações oficiais para o confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 05/07/2026 às 16:03 | Atualizado em 05/07/2026 às 16:31
Imagem dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026
Imagem dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 - Rafael Ribeiro/ CBF

Clique aqui e escute a matéria

Brasil e Noruega já estão escalados para o confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As equipes divulgaram as formações oficiais cerca de uma hora antes da partida deste domingo (5), marcada para as 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O duelo é eliminatório e vale uma vaga nas quartas de final da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.

Escalação do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final

O técnico Carlo Ancelotti confirmou a seleção brasileira com Alisson no gol e uma linha defensiva formada por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães começam entre os titulares, enquanto Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Jr. atuarão mais avançados para abastecer Matheus Cunha no ataque.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Jr.; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escalação da Noruega para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo

A Noruega, comandada por Ståle Solbakken, entra em campo com Nyland no gol. A defesa terá Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe. No setor de meio-campo, Berg, Berge e Ødegaard formam o trio central, enquanto Nusa, Sorloth e Haaland compõem o ataque da seleção europeia.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Ødegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Brasil x Noruega vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Quem avançar no confronto deste domingo seguirá para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará, no dia 11 de julho, em Miami, o vencedor do duelo entre México e Inglaterra. A partida marca mais um encontro entre brasileiros e noruegueses em Mundiais, em um confronto que vale a permanência na briga pelo título.

Ficha do jogo - Brasil x Noruega

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Horário: 17h (de Brasília).
Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), SportV (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming), e Cazé TV (Youtube).

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Raphinha joga hoje contra a Noruega? Veja situação do atacante para Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026

Raphinha joga hoje contra a Noruega? Veja situação do atacante para Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo
Horário de Brasil x Noruega: veja de que horas vai ser o jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
HORÁRIO DO JOGO

Horário de Brasil x Noruega: veja de que horas vai ser o jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Compartilhe

Tags