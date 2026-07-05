Escalação de Brasil x Noruega: veja os times titulares pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Brasil e Noruega divulgam as escalações oficiais para o confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026; saiba mais
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Brasil e Noruega já estão escalados para o confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As equipes divulgaram as formações oficiais cerca de uma hora antes da partida deste domingo (5), marcada para as 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
O duelo é eliminatório e vale uma vaga nas quartas de final da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.
Escalação do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final
O técnico Carlo Ancelotti confirmou a seleção brasileira com Alisson no gol e uma linha defensiva formada por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães começam entre os titulares, enquanto Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Jr. atuarão mais avançados para abastecer Matheus Cunha no ataque.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Jr.; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
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Escalação da Noruega para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo
A Noruega, comandada por Ståle Solbakken, entra em campo com Nyland no gol. A defesa terá Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe. No setor de meio-campo, Berg, Berge e Ødegaard formam o trio central, enquanto Nusa, Sorloth e Haaland compõem o ataque da seleção europeia.
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Ødegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Brasil x Noruega vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo
Quem avançar no confronto deste domingo seguirá para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará, no dia 11 de julho, em Miami, o vencedor do duelo entre México e Inglaterra. A partida marca mais um encontro entre brasileiros e noruegueses em Mundiais, em um confronto que vale a permanência na briga pelo título.
Ficha do jogo - Brasil x Noruega
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Horário: 17h (de Brasília).
Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), SportV (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming), e Cazé TV (Youtube).