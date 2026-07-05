Brasil x Noruega: se empatar, tem pênaltis ou prorrogação? Entenda o regulamento na Copa do Mundo 2026

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Confronto entre Brasil e Noruega é eliminatório e pode ser decidido na prorrogação ou nas cobranças de pênaltis; veja as regras da competição

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é eliminatório, a partida precisa obrigatoriamente terminar com um vencedor. Caso haja empate ao fim do tempo regulamentar, a definição da vaga seguirá o protocolo previsto pela Fifa.

Ao contrário do que ocorre na fase de grupos, um empate nos 90 minutos não encerra o jogo. Antes de uma eventual disputa por pênaltis, as seleções ainda disputarão a prorrogação.

Se empatar, Brasil x Noruega vai para os pênaltis?

Sim, mas somente se o empate persistir após a prorrogação. Se o placar terminar igual ao fim dos 90 minutos regulamentares, Brasil e Noruega disputarão um tempo extra de 30 minutos, dividido em dois tempos de 15 minutos cada.

Há um intervalo de cinco minutos antes do início da prorrogação. Entre o primeiro e o segundo tempo extra, os jogadores apenas trocam de lado no campo, sem um novo intervalo de descanso.

Quando acontecem as cobranças de pênaltis?

As cobranças de pênaltis serão realizadas apenas se nenhuma das equipes conseguir desempatar durante a prorrogação. Como se trata de uma fase eliminatória, o regulamento exige que haja um vencedor para definir quem avança às quartas de final da Copa do Mundo.

Antes do início das cobranças, o árbitro realiza dois sorteios com moeda: um para definir em qual gol serão batidos os pênaltis e outro para determinar qual seleção iniciará a série de cobranças.

Quais são as regras da prorrogação?

Se o jogo chegar ao tempo extra, cada seleção passa a ter direito a uma substituição adicional, mesmo que já tenha utilizado as cinco permitidas durante o tempo regulamentar.

O regulamento também concede uma janela extra para realizar essa troca. Além disso, substituições feitas antes do início da prorrogação ou entre os dois tempos extras não são contabilizadas como interrupções de jogo.

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