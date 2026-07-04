fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Noruega ao vivo (05/07): onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira chega em alta após a emocionante vitória de virada sobre o Japão e precisará parar o atacante Haaland para seguir viva na Copa

Por Davi Saboya Publicado em 04/07/2026 às 12:14
Vin&iacute;cius J&uacute;nior em comemora&ccedil;&atilde;o de gol para o Brasil na Copa do Mundo 2026
Vinícius Júnior em comemoração de gol para o Brasil na Copa do Mundo 2026 - GILSON MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (5), às 17h (de Brasília), as atenções do mundo do futebol se voltam para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será exibido na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.

Leia Também

O confronto de eliminação direta coloca frente a frente duas seleções em momentos de alta intensidade e cercadas por um contexto histórico marcante, onde apenas uma continuará viva no sonho do título mundial.

Para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, a partida representa um teste de fogo e superação. O Brasil chega pressionado a mexer na estrutura ideal devido ao desfalque confirmado do meia Lucas Paquetá, lesionado na vitória sobre o Japão, abrindo uma disputa acirrada entre a juventude de Endrick e o encaixe tático de Danilo Santos para o setor ofensivo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, Raphinha segue em transição física. O grande alento dos brasileiros é a confirmação do volante Casemiro, que se recuperou de câimbras sentidas no último jogo e está garantido no meio-campo para dar o equilíbrio necessário ao time.

"Vamos sentir muita falta do Paquetá, principalmente por estarmos criando rotinas de entrosamento muito claras. O Martinelli é quase um atacante, com possibilidade de atacar profundidade muito maior. Danilo já vai dar uma sustentação mais clara ao meio-campo", afirmou o atacante Matheus Cunha.

"No momento que o Paquetá sai e entra o Endrick, eu começo a jogar mais por trás do atacante do que propriamente como a referência. Vão ter momentos em que terei que me adaptar como referência, meia de criação ou extremo tendo que ajudar a marcar o lateral. Mas me sinto feliz de, às vezes, estar em uma função que os grandes olhos acabam vendo menos, mas que vai potencializar muito os companheiros", completou.

Adversário

Do outro lado, a Noruega desembarca em solo norte-americano embalada, com o elenco completo e ostentando um ataque avassalador que já balançou as redes oito vezes na competição. O técnico Stale Solbakken tem a vantagem de repetir a escalação que eliminou a Costa do Marfim, apostando todas as fichas na potência da dupla ofensiva formada por Erling Haaland e Alexander Sorloth, municiada pelo talento do maestro Martin Odegaard no meio-campo.

A grande sensação e arma de velocidade pelos lados é o jovem Antonio Nusa, apelidado pela imprensa do país como o "Neymar norueguês", que promete infernizar a defesa brasileira.

DANILO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO
Haaland, atacante e artilheiro da seleção da Noruega - DANILO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO

Além do peso técnico atual, o duelo carrega uma mística histórica: a Noruega é uma das poucas seleções do planeta que ostenta um retrospecto invicto contra o Brasil em jogos oficiais, incluindo a célebre vitória na Copa do Mundo de 1998.

Agora, em um cenário de tudo ou nada na Copa de 2026, quem avançar deste embate em Nova Jersey terá pela frente o vencedor do confronto entre Inglaterra e México nas quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.

Ficha do jogo - Brasil x Noruega

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Aursnes e Ödegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Horário: 17h (de Brasília).
Árbitro: Ismail Elfath (EUA).
Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA).
Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), SportV (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming), e Cazé TV (Youtube).

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Copa do Mundo 2026: Veja a tabela dos jogos deste sábado (04/07)
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: Veja a tabela dos jogos deste sábado (04/07)
Copa do Mundo 2026: Colômbia bate Gana, avança para oitavas e fecha a fase de 16 avos
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: Colômbia bate Gana, avança para oitavas e fecha a fase de 16 avos

Compartilhe

Tags