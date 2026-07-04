Brasil x Noruega ao vivo (05/07): onde assistir, horário e escalações

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Seleção Brasileira chega em alta após a emocionante vitória de virada sobre o Japão e precisará parar o atacante Haaland para seguir viva na Copa

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Neste domingo (5), às 17h (de Brasília), as atenções do mundo do futebol se voltam para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será exibido na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.

O confronto de eliminação direta coloca frente a frente duas seleções em momentos de alta intensidade e cercadas por um contexto histórico marcante, onde apenas uma continuará viva no sonho do título mundial.

Para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, a partida representa um teste de fogo e superação. O Brasil chega pressionado a mexer na estrutura ideal devido ao desfalque confirmado do meia Lucas Paquetá, lesionado na vitória sobre o Japão, abrindo uma disputa acirrada entre a juventude de Endrick e o encaixe tático de Danilo Santos para o setor ofensivo.

Além disso, Raphinha segue em transição física. O grande alento dos brasileiros é a confirmação do volante Casemiro, que se recuperou de câimbras sentidas no último jogo e está garantido no meio-campo para dar o equilíbrio necessário ao time.

"Vamos sentir muita falta do Paquetá, principalmente por estarmos criando rotinas de entrosamento muito claras. O Martinelli é quase um atacante, com possibilidade de atacar profundidade muito maior. Danilo já vai dar uma sustentação mais clara ao meio-campo", afirmou o atacante Matheus Cunha.

"No momento que o Paquetá sai e entra o Endrick, eu começo a jogar mais por trás do atacante do que propriamente como a referência. Vão ter momentos em que terei que me adaptar como referência, meia de criação ou extremo tendo que ajudar a marcar o lateral. Mas me sinto feliz de, às vezes, estar em uma função que os grandes olhos acabam vendo menos, mas que vai potencializar muito os companheiros", completou.

Adversário

Do outro lado, a Noruega desembarca em solo norte-americano embalada, com o elenco completo e ostentando um ataque avassalador que já balançou as redes oito vezes na competição. O técnico Stale Solbakken tem a vantagem de repetir a escalação que eliminou a Costa do Marfim, apostando todas as fichas na potência da dupla ofensiva formada por Erling Haaland e Alexander Sorloth, municiada pelo talento do maestro Martin Odegaard no meio-campo.

A grande sensação e arma de velocidade pelos lados é o jovem Antonio Nusa, apelidado pela imprensa do país como o "Neymar norueguês", que promete infernizar a defesa brasileira.

Haaland, atacante e artilheiro da seleção da Noruega - DANILO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO

Além do peso técnico atual, o duelo carrega uma mística histórica: a Noruega é uma das poucas seleções do planeta que ostenta um retrospecto invicto contra o Brasil em jogos oficiais, incluindo a célebre vitória na Copa do Mundo de 1998.

Agora, em um cenário de tudo ou nada na Copa de 2026, quem avançar deste embate em Nova Jersey terá pela frente o vencedor do confronto entre Inglaterra e México nas quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.

Ficha do jogo - Brasil x Noruega

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Aursnes e Ödegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Horário: 17h (de Brasília).

Árbitro: Ismail Elfath (EUA).

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA).

Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), SportV (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming), e Cazé TV (Youtube).