Brasil nunca venceu a Noruega? Veja o retrospecto antes do duelo pelas oitavas da Copa do Mundo 2026
Brasil e Noruega já se enfrentaram quatro vezes, e a Seleção terá a chance de quebrar esse tabu justamente na Copa do Mundo de 2026
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Brasil e Noruega vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas o histórico do confronto chama atenção e pesa contra a Seleção. Isso porque, até aqui, o time brasileiro nunca venceu os noruegueses em partidas oficiais ou amistosas.
O duelo deste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, coloca frente a frente duas seleções que já se encontraram poucas vezes, mas com um retrospecto incômodo para o Brasil: são quatro jogos, com duas vitórias da Noruega e dois empates.
Ou seja, a equipe europeia segue invicta no histórico do confronto.
Brasil nunca venceu a Noruega
O Brasil nunca derrotou a Noruega no retrospecto geral entre as seleções. Desde o primeiro encontro, em 1988, foram disputadas quatro partidas, e a Seleção não conseguiu sair de campo com vitória em nenhuma delas.
O histórico registra dois empates por 1 a 1 e duas derrotas brasileiras. A mais marcante aconteceu justamente em Copa do Mundo, quando os noruegueses bateram o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos do Mundial de 1998, na França.
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Retrospecto de Brasil x Noruega
Veja abaixo todos os confrontos entre as seleções:
- 31 de maio de 1988 — Noruega 1 x 1 Brasil — amistoso
- 30 de maio de 1997 — Noruega 4 x 2 Brasil — amistoso
- 23 de junho de 1998 — Noruega 2 x 1 Brasil — Copa do Mundo
- 16 de agosto de 2006 — Noruega 1 x 1 Brasil — amistoso
Assim, o retrospecto geral aponta:
- 4 jogos
- 2 vitórias da Noruega
- 2 empates
- 0 vitória do Brasil
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O jogo mais marcante: a derrota na Copa de 1998
O encontro mais lembrado entre Brasil e Noruega aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando as duas seleções se enfrentaram pela fase de grupos do torneio disputado na França.
Na ocasião, o Brasil saiu na frente com Bebeto, mas sofreu a virada e acabou derrotado por 2 a 1.
Os gols da Noruega foram marcados por Tore André Flo e Kjetil Rekdal, este último em cobrança de pênalti nos minutos finais.
Apesar da derrota, o Brasil avançou ao mata-mata naquela Copa e terminou a competição como vice-campeão. A Noruega, por sua vez, caiu nas oitavas para a Itália.
Brasil tenta quebrar outro tabu contra europeus em mata-mata
Além de buscar a primeira vitória sobre a Noruega, o Brasil também tenta encerrar um jejum recente em mata-matas de Copa do Mundo contra seleções europeias.
A Seleção não vence um rival do continente em fase eliminatória desde a final de 2002, quando superou a Alemanha e conquistou o pentacampeonato.
De lá para cá, todas as eliminações brasileiras em Mundiais vieram diante de europeus: França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022).
Assim, o duelo contra a Noruega também carrega o peso de uma tentativa de retomada do Brasil em confrontos decisivos contra equipes da Europa.
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Brasil x Noruega nas oitavas da Copa 2026
O reencontro entre brasileiros e noruegueses está marcado para domingo, 5 de julho, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Se avançar, o Brasil enfrentará nas quartas o vencedor do confronto entre México e Inglaterra. Já a Noruega tenta alcançar pela primeira vez uma quartas de final de Mundial.