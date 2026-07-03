Raphinha volta aos treinos e anima o Brasil antes de duelo com a Noruega na Copa do Mundo 2026

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Atacante participou do aquecimento com o elenco brasileiro e deu mais um passo na recuperação da lesão sofrida diante do Haiti; saiba mais

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A Seleção Brasileira ganhou uma notícia positiva na preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha voltou a aparecer no gramado e participou do aquecimento ao lado dos demais jogadores do elenco em atividade realizada em Nova Jersey.

O camisa 11 está fora desde o dia 19 de junho, quando sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, ainda na fase de grupos do Mundial.

Apesar do retorno ao campo, o atacante do Barcelona ainda realiza trabalhos de transição física e condicionamento de forma separada do restante do grupo. A comissão técnica e o departamento médico adotam cautela antes de liberá-lo totalmente para as atividades normais.

Raphinha joga contra a Noruega?

A presença de Raphinha no banco de reservas diante da Noruega não está completamente descartada, mas ainda é tratada com incerteza pela comissão técnica brasileira.

Nos bastidores da Seleção, a expectativa é de que o atacante esteja em condições ideais de jogo apenas em uma eventual disputa de quartas de final, caso o Brasil avance no torneio.

Como sinal da evolução na recuperação, Raphinha foi recebido pelos companheiros com o tradicional "corredor polonês", uma brincadeira frequentemente utilizada em retornos de atletas lesionados.

Quem substitui Raphinha no Brasil?

Durante a ausência do atacante, Rayan assumiu a vaga na ponta direita e deve permanecer entre os titulares no confronto deste domingo (5), às 17h (de Brasília), diante da Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Brasil chega às oitavas de final após avançar de forma invicta nas partidas disputadas até aqui. A equipe de Carlo Ancelotti empatou com o Marrocos e depois venceu Haiti, Escócia e Japão para seguir na luta pelo hexacampeonato.

Quem avançar no duelo entre brasileiros e noruegueses enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.