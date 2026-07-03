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Qual uniforme o Brasil vai usar contra a Noruega? Veja a camisa da Seleção Brasileira nas oitavas da Copa do Mundo 2026

Definição da FIFA confirma o retorno do uniforme principal da Seleção Brasileira para o duelo das oitavas diante da Noruega; veja detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 03/07/2026 às 12:47
Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo
Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro e Nelson Terme/ CBF

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para a partida decisiva, a FIFA já definiu os uniformes das duas seleções. Saiba tudo sobre o confronto aqui.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti entrará em campo com seu tradicional uniforme principal: camisa amarela, calção azul e meiões brancos com detalhes em amarelo e verde. O goleiro brasileiro usará um conjunto inteiramente roxo.

A Noruega, por sua vez, atuará com camisa vermelha com detalhes em azul-marinho e branco, calção branco e meiões azul-marinho. O uniforme do goleiro norueguês será completamente verde.

Qual uniforme o Brasil usará contra a Noruega?

O Brasil disputará as oitavas de final utilizando o uniforme que mais apareceu até aqui na competição. Será a quarta vez em cinco partidas que a Seleção entrará em campo com a tradicional camisa amarela.

Já a Noruega vestirá:

  • Camisa: vermelha com detalhes em azul-marinho e branco
  • Calção: branco
  • Meiões: azul-marinho

A definição dos uniformes é realizada pela FIFA, responsável por estabelecer previamente as combinações que serão utilizadas em cada partida do Mundial.

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Divulgação/ FIFA
Imagem dos uniformes utilizados no jogo entre Brasil e Noruega - Divulgação/ FIFA

Como foi o uso dos uniformes do Brasil na Copa do Mundo

Até o momento, a Seleção utilizou o uniforme amarelo em três dos quatro jogos disputados. A única exceção ocorreu na vitória sobre o Haiti, quando o Brasil atuou com o uniforme azul.

Com a camisa amarela, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos, goleou a Escócia por 3 a 0 e venceu o Japão por 2 a 1, de virada, garantindo a classificação às oitavas de final.

Contra os escoceses, a equipe utilizou uma combinação diferente, com calções brancos.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

  • Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos
  • Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos
  • Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos
  • Brasil 2 x 1 Japão — Segunda fase (Round of 32)
  • Brasil x Noruega — Oitavas de final | 05/07, às 17h (de Brasília)

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