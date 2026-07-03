Possível escalação do Brasil contra a Noruega: veja o time que Ancelotti deve mandar a campo nas oitavas da Copa do Mundo 202
Segundo as informações mais recentes da cobertura da Seleção, o treinador trabalha com um time base já encaminhado para o mata-mata
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A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Para o confronto eliminatório, o técnico Carlo Ancelotti deve promover ao menos uma mudança importante na equipe titular, principalmente por causa de desfalques e dúvidas físicas no elenco.
Segundo as informações mais recentes da cobertura da Seleção, o treinador trabalha com um time base já encaminhado para o mata-mata.
A principal baixa do Brasil é o meia Lucas Paquetá, lesionado e praticamente fora da sequência do Mundial.
Além dele, Raphinha voltou a treinar com o grupo, mas segue com poucas chances de atuar diante da Noruega, o que mexe diretamente no setor ofensivo e também nas opções de Ancelotti para a montagem da equipe.
Com isso, a comissão técnica vem testando alternativas para manter o equilíbrio do time sem perder força criativa no mata-mata.
Qual deve ser a escalação do Brasil contra a Noruega?
A tendência é que o Brasil vá a campo com a seguinte formação para enfrentar a Noruega:
- Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.
Esse é o time que aparece como o mais provável no momento, especialmente após os últimos treinamentos da Seleção.
A principal novidade seria a entrada de Danilo Santos no meio-campo, ocupando o espaço deixado por Paquetá. Já no ataque, Rayan deve seguir entre os titulares caso Raphinha não reúna condições de jogo.
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Paquetá fora muda o desenho do meio-campo
A lesão de Lucas Paquetá é o principal fator que interfere na escalação brasileira para as oitavas.
Titular em todos os quatro jogos da Seleção no Mundial, o meia vinha sendo uma peça importante na articulação e na pressão sem bola, mas acabou se tornando desfalque para o duelo decisivo contra os noruegueses.
Com isso, Carlo Ancelotti passou a avaliar diferentes soluções. A opção mais forte no momento é a entrada de Danilo Santos, que foi testado entre os titulares no penúltimo treino da Seleção.
A escolha tende a deixar o Brasil com um meio-campo mais físico e combativo, ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães, reforçando a proteção diante de um rival que tem Haaland como principal arma ofensiva.
Raphinha volta aos treinos, mas ainda deve ficar fora
Outra situação que movimenta a montagem da equipe é a de Raphinha. O atacante voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira (3), o que foi tratado como uma boa notícia pela comissão técnica.
Ainda assim, a tendência é que ele não seja relacionado como titular contra a Noruega.
Sem o jogador do Barcelona em plenas condições, Rayan ganha força para permanecer no time. O jovem atacante já vinha sendo utilizado por Ancelotti e participou de momentos importantes na campanha brasileira, inclusive no duelo contra o Japão.
A manutenção dele daria continuidade à estrutura ofensiva das últimas partidas, com Vinicius Júnior como principal referência técnica do setor.
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Informações de Brasil x Noruega
- Jogo: Brasil x Noruega
- Competição: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
- Data: domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge, N Sports e CazéTV