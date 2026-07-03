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Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Noruega pode ter horário alterado nas oitavas da Copa do Mundo; entenda o motivo

A possibilidade de mudança ganhou força após a previsão de forte calor para México x Inglaterra, o que pode impactar também Brasil x Noruega

Por João Victor Tavares Publicado em 03/07/2026 às 16:54 | Atualizado em 03/07/2026 às 17:44
Imagem dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026
Imagem dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 - Rafael Ribeiro/ CBF

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O horário do jogo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode sofrer alteração nas próximas horas.

Inicialmente marcado para domingo (5), às 17h (de Brasília), o confronto da Seleção Brasileira entrou no radar da organização por causa das condições climáticas previstas para o dia da partida.

A possibilidade de mudança ganhou força após a divulgação de informações sobre o duelo entre México e Inglaterra, também pelas oitavas, que deve ser antecipado por causa do risco de tempestades, trovoadas e até ameaça de enchente no horário inicialmente previsto.

Segundo a ESPN, a alteração no confronto disputado no Estádio Azteca pode provocar um efeito em cadeia na programação de domingo e atingir também o jogo do Brasil contra a Noruega.

Jogo do Brasil está marcado para 17h, mas cenário pode mudar

Até o momento, o duelo entre Brasil e Noruega segue agendado para 17h de domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A partida vale vaga nas quartas de final do Mundial, e o vencedor enfrentará quem passar de México x Inglaterra.

No entanto, a previsão de mudanças na grade dos jogos do mata-mata fez crescer a expectativa por uma confirmação oficial da FIFA.

A tendência, segundo veículos que acompanham a competição, é que os ajustes sejam feitos para minimizar os efeitos das altas temperaturas e adequar a logística da rodada.

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Entenda por que o horário de Brasil x Noruega pode mudar

A possível mudança no horário de Brasil x Noruega está ligada ao confronto entre México x Inglaterra, também pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A FIFA avalia antecipar o jogo disputado na Cidade do México por causa do risco de tempestades, trovoadas e até ameaça de enchente no horário inicialmente previsto.

Com isso, a partida da Seleção Brasileira pode ser empurrada em uma hora para evitar proximidade excessiva entre os dois jogos e garantir margem para eventuais prorrogações e pênaltis, já que a entidade busca não manter partidas do mata-mata em horários simultâneos

FIFA ainda não confirmou mudança oficial

Apesar da expectativa, a FIFA ainda não confirmou oficialmente a alteração no horário de Brasil x Noruega. Até aqui, a programação oficial segue apontando o confronto para domingo, às 17h (de Brasília).

A definição deve acontecer nas próximas horas, já que o jogo se aproxima e qualquer mudança precisa ser comunicada com antecedência a torcedores, emissoras e delegações.

Enquanto isso, o torcedor brasileiro segue atento à possibilidade de atualização na tabela das oitavas de final.

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Brasil x Noruega: veja as informações do jogo

  • Jogo: Brasil x Noruega
  • Competição: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
  • Data: domingo, 5 de julho de 2026
  • Horário atual: 17h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, em Nova Jerse

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