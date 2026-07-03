Brasil x Noruega pode ter horário alterado nas oitavas da Copa do Mundo; entenda o motivo
A possibilidade de mudança ganhou força após a previsão de forte calor para México x Inglaterra, o que pode impactar também Brasil x Noruega
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O horário do jogo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode sofrer alteração nas próximas horas.
Inicialmente marcado para domingo (5), às 17h (de Brasília), o confronto da Seleção Brasileira entrou no radar da organização por causa das condições climáticas previstas para o dia da partida.
A possibilidade de mudança ganhou força após a divulgação de informações sobre o duelo entre México e Inglaterra, também pelas oitavas, que deve ser antecipado por causa do risco de tempestades, trovoadas e até ameaça de enchente no horário inicialmente previsto.
Segundo a ESPN, a alteração no confronto disputado no Estádio Azteca pode provocar um efeito em cadeia na programação de domingo e atingir também o jogo do Brasil contra a Noruega.
Jogo do Brasil está marcado para 17h, mas cenário pode mudar
Até o momento, o duelo entre Brasil e Noruega segue agendado para 17h de domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A partida vale vaga nas quartas de final do Mundial, e o vencedor enfrentará quem passar de México x Inglaterra.
No entanto, a previsão de mudanças na grade dos jogos do mata-mata fez crescer a expectativa por uma confirmação oficial da FIFA.
A tendência, segundo veículos que acompanham a competição, é que os ajustes sejam feitos para minimizar os efeitos das altas temperaturas e adequar a logística da rodada.
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Entenda por que o horário de Brasil x Noruega pode mudar
A possível mudança no horário de Brasil x Noruega está ligada ao confronto entre México x Inglaterra, também pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
A FIFA avalia antecipar o jogo disputado na Cidade do México por causa do risco de tempestades, trovoadas e até ameaça de enchente no horário inicialmente previsto.
Com isso, a partida da Seleção Brasileira pode ser empurrada em uma hora para evitar proximidade excessiva entre os dois jogos e garantir margem para eventuais prorrogações e pênaltis, já que a entidade busca não manter partidas do mata-mata em horários simultâneos
FIFA ainda não confirmou mudança oficial
Apesar da expectativa, a FIFA ainda não confirmou oficialmente a alteração no horário de Brasil x Noruega. Até aqui, a programação oficial segue apontando o confronto para domingo, às 17h (de Brasília).
A definição deve acontecer nas próximas horas, já que o jogo se aproxima e qualquer mudança precisa ser comunicada com antecedência a torcedores, emissoras e delegações.
Enquanto isso, o torcedor brasileiro segue atento à possibilidade de atualização na tabela das oitavas de final.
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Brasil x Noruega: veja as informações do jogo
- Jogo: Brasil x Noruega
- Competição: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
- Data: domingo, 5 de julho de 2026
- Horário atual: 17h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jerse