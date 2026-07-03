Brasil está há 24 anos sem eliminar seleções europeias em Copas; Noruega vira novo desafio nas oitavas

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Seleção enfrenta a Noruega tentando encerrar sequência de eliminações para equipes da Europa nas últimas cinco edições do Mundial; saiba mais

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O confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Mas a partida também coloca em jogo um tabu que acompanha a Seleção Brasileira há mais de duas décadas.

O Brasil está há 24 anos sem eliminar uma seleção europeia em fases de mata-mata de Copas do Mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de junho de 2002, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari derrotou a Alemanha por 2 a 0 na final e conquistou o pentacampeonato mundial.

Brasil acumula eliminações para europeus desde o penta

Desde a conquista do quinto título mundial, a Seleção Brasileira passou a encontrar dificuldades diante dos representantes da Europa nas fases decisivas do torneio.

2006: eliminado pela França nas quartas de final;

eliminado pela França nas quartas de final; 2010: eliminado pela Holanda nas quartas de final;

eliminado pela Holanda nas quartas de final; 2014: eliminado pela Alemanha na semifinal e derrotado pela Holanda na disputa pelo terceiro lugar;

eliminado pela Alemanha na semifinal e derrotado pela Holanda na disputa pelo terceiro lugar; 2018: eliminado pela Bélgica nas quartas de final;

eliminado pela Bélgica nas quartas de final; 2022: eliminado pela Croácia nas quartas de final.

Agora, a missão de encerrar a sequência passa por uma seleção que também carrega um retrospecto histórico favorável diante da Amarelinha.

Noruega também defende tabu histórico contra o Brasil

Além do jejum contra europeus, o Brasil enfrenta uma equipe que nunca conseguiu derrotar.

Em quatro confrontos disputados ao longo da história, a Noruega soma duas vitórias e dois empates contra os brasileiros. O duelo mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando os noruegueses venceram de virada por 2 a 1 na fase de grupos.

A atual geração nórdica ainda conta com um dos principais jogadores do torneio. O atacante Erling Haaland chega às oitavas de final após marcar cinco gols na competição e liderar a seleção que retornou ao Mundial depois de 28 anos de ausência.

Como chegam Brasil e Noruega

A equipe de Carlo Ancelotti chega em crescimento na Copa. Depois de uma estreia com empate diante do Marrocos, a Seleção venceu Haiti e Escócia na fase de grupos e avançou às oitavas após derrotar o Japão por 2 a 1, de virada.

A Noruega, por sua vez, garantiu a classificação ao superar a Costa do Marfim por 2 a 1 e chega embalada pela boa fase de sua dupla ofensiva, liderada por Haaland.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos

Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos

Brasil 2 x 1 Japão — Segunda fase (Round of 32)

Brasil x Noruega — Oitavas de final | 05/07, às 17h (de Brasília)

Quem vencer o confronto deste domingo avançará às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará o vencedor de México x Inglaterra.

Para o Brasil, porém, a partida representa também a oportunidade de derrubar dois tabus de uma só vez: voltar a eliminar um europeu em Copas e conquistar a primeira vitória de sua história sobre a Noruega.