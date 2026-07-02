Seleção brasileira: Rayan fora do jogo contra a Noruega? Entenda o motivo de o atacante ter sido poupado em treino

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Rayan, titular nas últimas partidas do Brasil, foi poupado do treino no CT Columbia Park e virou dúvida na atividade comandada por Carlo Ancelotti

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A ausência de Rayan no treino da seleção brasileira nesta quinta-feira (2) ligou o alerta às vésperas do duelo contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Titular nas últimas partidas do Brasil, o atacante não foi ao gramado do CT Columbia Park, em Nova Jersey, e acabou virando a principal dúvida da atividade comandada por Carlo Ancelotti.

Apesar da preocupação inicial, a situação do jogador não indica, ao menos por enquanto, um problema mais grave.

De acordo com a comissão técnica da seleção, Rayan foi preservado por controle de carga, sem relato de lesão, e a tendência é que siga como opção para o confronto de domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Por que Rayan não treinou com o grupo?

A explicação dada pela seleção brasileira é de que a ausência de Rayan no trabalho de campo faz parte de um controle físico planejado pela preparação.

O atacante foi poupado da atividade em um momento de forte desgaste do elenco, que treinou sob temperatura de 36°C e sensação térmica superior a 40°C em Nova Jersey.

Segundo informações divulgadas após o treinamento, Rayan ficou fora do gramado por uma medida de preservação, e não por lesão.

O atacante tem sido um dos jogadores mais exigidos fisicamente na campanha brasileira e entrou no radar da preparação por causa da alta carga acumulada nos últimos jogos.

Rayan vai jogar contra a Noruega?

Neste momento, não há indicação de que Rayan esteja fora do jogo contra a Noruega. A ausência no treino foi tratada como uma ação preventiva, dentro do planejamento físico da seleção, e não como um desfalque confirmado para as oitavas de final.

É bem provável que o atleta seja titular, já que cresceu na Copa do Mundo e ganhou espaço na equipe de Carlo Ancelotti, especialmente pela intensidade sem a bola e pela capacidade de pressionar a saída adversária.

Nos últimos jogos, ele participou diretamente de lances importantes da seleção, seja iniciando jogadas em recuperação de posse, seja ajudando a acelerar o setor ofensivo.

Controle de carga tem relação com desgaste acumulado na Copa

O controle de carga aplicado a Rayan tem explicação no volume físico que o atacante vem acumulando no Mundial.

O jogador foi titular contra Escócia e Japão, além de ter entrado ainda no primeiro tempo da partida diante do Haiti, quando Raphinha se lesionou.

No duelo contra os japoneses, por exemplo, dados da própria Fifa apontaram Rayan como o quarto jogador que mais correu pela seleção brasileira, com 10,4 km percorridos ao longo da partida.

Brasil x Noruega: quando será o jogo?

O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo, 5 de julho, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida vale vaga nas quartas, onde a seleção enfrentará o vencedor de Inglaterra x México em caso de classificação.