Seleção Brasileira: Endrick exalta Ancelotti e detalha relação com Neymar e Rayan

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O jovem atacante é um dos nomes cotados para substituir o meia Lucas Paquetá no jogo contra a Noruega, em jogo válido pelas oitavas de final

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A ausência de Endrick no empate por 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 13 de junho, alimentou rumores e brincadeiras nas redes sociais sobre sua relação com Carlo Ancelotti. No entanto, nesta quinta-feira (2), em entrevista coletiva no hotel The Ridge, em Nova Jersey (EUA), o atacante do Real Madrid, que passou a última temporada emprestado ao Lyon, fez questão de refutar qualquer polêmica e rasgou elogios ao comandante da Seleção.

"Na primeira temporada com o mister no Real, eu joguei bastante. Poucos minutos, mas entrando em quase todos os jogos. Ele sempre pedia calma, dizendo que minha hora chegaria. Na Copa do Rei, fui titular na maioria das partidas e marquei gols em quase todas. O mister sabe muito bem o que faz", defendeu o jovem de 19 anos.

"Ele não busca o melhor para mim, mas para a equipe, e essa é a sua maior virtude. Parece que Deus olha para ele e o ilumina. Todos aqui seguem o plano dele."

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Endrick surge como o principal cotado para assumir a vaga de Lucas Paquetá, desfalque confirmado após sofrer uma lesão na coxa esquerda durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), resultado que carimbou o passaporte brasileiro para as oitavas de final. Na ocasião, o camisa 19 entrou logo após o intervalo, quando o Brasil perdia por 1 a 0, e ajudou na virada.

Apesar da expectativa para o confronto decisivo contra a Noruega, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, o atacante esbanjou maturidade ao ser questionado sobre a ansiedade antes da partida.

"Vou dormir como um bebê (risos). Faço minha oração, converso com Deus e fico tranquilo, sabendo que as coisas acontecem no momento certo", resumiu o estreante em Mundiais, que revelou buscar conselhos constantes com os líderes do elenco.

"Tenho uma relação muito boa com o Ney. Jogamos cartas depois dos treinos, trocamos resenha. É fundamental conversar com nossos capitães, como o Marquinhos, o Casão (Casemiro) e o Alisson. Eu já fazia isso com o Gustavo Gómez no Palmeiras. São caras inteligentes", destacou.

Relação com Rayan

Caso seja o escolhido por Ancelotti, Endrick reeditará uma parceria de longa data com Rayan. Rivais na base por Palmeiras e Vasco, inclusive na final da Copa do Brasil Sub-17 em 2022, quando ambos marcaram gols aos 15 anos, os dois agora compartilham o ataque da Seleção.

"Eu e o Rayan estávamos revendo fotos nossas jogando a Go Cup em 2017, quando tínhamos dez anos. Não imaginávamos estar aqui, em uma Copa, aos 19. Agora são jogos decisivos, sem margem de erro. Vamos dar o máximo para ajudar a equipe da forma que o mister pedir. Consegui contribuir no último jogo e o Rayan já vem fazendo isso desde a partida contra o Haiti", concluiu.