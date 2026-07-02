Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026

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Seleção Brasileira enfrenta os noruegueses em Nova Jersey por vaga nas quartas de final e tenta quebrar um incômodo tabu histórico

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O Brasil volta a campo neste domingo (5) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O vencedor do confronto avançará para as quartas de final e enfrentará quem passar do duelo entre Inglaterra e México, marcado para o dia 11 de julho, em Miami.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada pela vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, enquanto os noruegueses avançaram após derrotarem a Costa do Marfim pelo mesmo placar.

Além da importância do mata-mata, a Seleção Brasileira tentará encerrar um incômodo retrospecto. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca foi derrotada.

Em quatro confrontos, foram duas vitórias europeias e dois empates, incluindo o triunfo por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1998.

Como chegam Brasil e Noruega para o confronto

A Seleção Brasileira chega às oitavas apresentando um desempenho coletivo sólido. A equipe sofreu apenas dois gols em toda a competição, sendo um na estreia diante do Marrocos e outro na vitória sobre o Japão.

Além da consistência defensiva, o Brasil mostrou força ofensiva ao marcar nove gols em quatro partidas. O time de Carlo Ancelotti demonstrou equilíbrio entre defesa e ataque, construindo uma campanha segura até o momento.

Já a Noruega chega ao mata-mata apostando mais nas individualidades. O principal destaque é o atacante Erling Haaland, autor de cinco gols no torneio e um dos candidatos à artilharia da Copa.

Coletivamente, porém, os números apontam maior equilíbrio brasileiro. Os noruegueses sofreram oito gols na competição e foram vazados em todas as partidas disputadas.

O único jogo em que sofreram apenas um gol foi diante do Iraque, seleção que perdeu todos os seus compromissos no Mundial. Vale lembrar que quatro desses gols foram sofridos contra a França, que utilizou uma equipe reserva.

Outro aspecto observado pela comissão técnica brasileira está na fragilidade defensiva pelo lado direito da Noruega, setor que pode favorecer as jogadas individuais de Vini Jr.

Campanha do Brasil na Copa do Mundo 2026

Marrocos 1 x 1 Brasil — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 3 x 0 Haiti — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 3 x 0 Escócia — Fase de grupos

— Fase de grupos Brasil 2 x 1 Japão — Segunda fase (Round of 32)

— Segunda fase (Round of 32) Brasil x Noruega — Oitavas de final | 05/07, às 17h (de Brasília)

Desafio do calor preocupa as seleções

As altas temperaturas nos Estados Unidos também se tornaram um fator importante para o confronto. A sensação térmica na região pode ficar próxima dos 38°C no horário da partida.

A delegação da Noruega implementou testes diários de urina e um rigoroso monitoramento de hidratação, já que seus jogadores não estão habituados a temperaturas acima de 20°C.

Do lado brasileiro, a comissão técnica utiliza coletes de gelo, toalhas resfriadas e protocolos individualizados de hidratação e nutrição, estratégias desenvolvidas para minimizar os efeitos do calor durante a competição.

Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo

O duelo entre Brasil e Noruega terá ampla cobertura para o torcedor brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, pelo SBT e pelo SporTV. O confronto também poderá ser acompanhado nas plataformas CazéTV, Disney+ e GeTV.

TV aberta: TV Globo e SBT

TV Globo e SBT TV fechada: SporTV

SporTV Streaming e internet: CazéTV, Disney+ e GeTV

Desfalques e destaques das equipes

O Brasil não contará com Lucas Paquetá, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Já Raphinha ainda é dúvida, embora tenha iniciado trabalhos leves no campo.

Pela Noruega, o lateral Julian Ryerson também enfrenta problemas físicos e não tem presença confirmada. A principal esperança ofensiva segue sendo Haaland, responsável por boa parte do poder de fogo da seleção europeia.

Ficha técnica da partida