Quem pode substituir Lucas Paquetá na Seleção Brasileira? Veja as opções para Ancelotti

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Meio-campista sentiu a parte posterior da coxa contra o Japão e pode desfalcar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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A possível lesão de Lucas Paquetá preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. O meio-campista deixou a partida contra o Japão sentindo a parte posterior da coxa e ainda aguarda exames para saber a gravidade do problema. Até o momento, a CBF não informou o diagnóstico nem um prazo para recuperação.

Caso Paquetá não tenha condições de atuar nas oitavas de final da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti terá algumas alternativas para manter o equilíbrio da equipe, seja com uma troca por um jogador da mesma característica ou até mesmo mudando o esquema tático.

Modificação por posição

A opção mais parecida com Lucas Paquetá em questão de função, é Danilo Santos. O meia tem características semelhantes às do camisa 20 da Seleção. Além de participar da construção das jogadas, também auxilia bastante na marcação e consegue chegar como elemento surpresa no ataque.

A entrada de Danilo manteria praticamente o mesmo desenho tático utilizado por Carlo Ancelotti desde o início da Copa do Mundo.

Modificação de funções dentro de campo

Outra possibilidade passa por uma mudança de função dentro da equipe. Nesse cenário, Matheus Cunha recuaria para exercer a função desempenhada por Lucas Paquetá, atuando como um meia mais avançado, responsável pela criação das jogadas e pela pressão nos lados dos adversários.

Com isso, Ancelotti abriria espaço para mais um atacante no time titular. As principais opções seriam Endrick ou Igor Thiago, deixando a Seleção com um perfil mais ofensivo e alterando a dinâmica do setor de ataque.

Outra modificação seria a entrada de Gabriel Martinelli na vaga, o que exigiria um pouco mais de troca de posição com Matheus Cunha dentro de campo.

Como Ancelotti utilizou Paquetá na Copa?

Lucas Paquetá foi titular em todas as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, o camisa 8 não completou os 90 minutos em nenhum dos quatro jogos disputados.

Nas partidas contra Haiti e Escócia, foi substituído por Gabriel Martinelli. Contra Marrocos, quem entrou foi Matheus Cunha. Já diante do Japão, Endrick foi acionado, enquanto Matheus Cunha passou a desempenhar a função exercida por Paquetá no meio-campo.

Neymar pode entrar na vaga de Lucas Paquetá?

Apesar da qualidade técnica e de toda torcida brasileira querer, a tendência é que Neymar não seja o substituto direto de Lucas Paquetá.

O principal motivo está nas características de jogo. Paquetá exerce uma função que exige intensa participação defensiva, pressão na marcação e cobertura pelos lados do campo, aspectos que não fazem parte das principais características do camisa 10.

Caso Neymar seja escalado, a tendência é que Ancelotti também modifique a estrutura da equipe, utilizando outro jogador, como Matheus Cunha, para assumir maior responsabilidade na recomposição defensiva e na marcação, deixando Neymar mais livre para organizar as jogadas ofensivas.

Casemiro está fora da próxima partida?

Outro jogador que preocupou a comissão técnica foi Casemiro. O volante deixou o gramado nos acréscimos da vitória sobre o Japão reclamando de dores, levantando dúvidas sobre sua condição física para o mata-mata.

Porém, após a partida o camisa 5 tranquilizou a torcida ao afirmar que sentiu apenas cãibras provocadas pelo alto desgaste físico durante o confronto. Assim, a expectativa é de que esteja à disposição para as oitavas de final.

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Próximo jogo do Brasil

O Brasil volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O adversário será o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira.