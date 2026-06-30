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CBF confirma lesão de Lucas Paquetá após vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

Meia deixou a partida contra o Japão com problemas físicos e iniciou tratamento intensivo acompanhado pelo departamento médico da Seleção Brasileira

Por Thiago Seabra Publicado em 30/06/2026 às 13:40 | Atualizado em 30/06/2026 às 19:43
Paquetá e Bruno Guimarães, meio-campistas da Seleção Brasileira
Paquetá e Bruno Guimarães, meio-campistas da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro / CBF e Nelson Terme / CBF

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A CBF confirmou no início da tarde desta terça-feira (30) que o meia Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Apesar de não ter revelado a gravidade, é possível que o problema tire o meia da Copa.

O problema foi constatado após exames de imagem realizados um dia depois da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, pelas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Paquetá deixou a partida ainda no segundo tempo e precisou ser substituído. Em nota oficial, a entidade informou que o jogador seguirá em tratamento com a equipe médica da Seleção. 

"O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

Quem pode substituir Lucas Paquetá?

A ausência de Paquetá abre a possibilidade de mudanças no meio-campo da Seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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A opção mais semelhante em características é Danilo Santos. O meia também participa da construção das jogadas, auxilia na marcação e costuma aparecer no ataque como elemento surpresa. Sua entrada permitiria a manutenção do desenho tático utilizado por Carlo Ancelotti desde o início do Mundial.

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Outra possibilidade é uma alteração de funções dentro da equipe. Nesse cenário, Matheus Cunha recuaria para atuar como um meia mais avançado, responsável pela criação das jogadas e pela pressão na saída de bola adversária.

Com isso, o treinador abriria espaço para mais um atacante no time titular. As principais alternativas seriam Endrick ou Igor Thiago, deixando a Seleção com uma formação mais ofensiva.

Também existe a possibilidade de utilização de Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória contra o Japão. Nesse caso, o setor ofensivo passaria por mais trocas de posição, principalmente ao lado de Matheus Cunha.

Próximo jogo do Brasil

O Brasil volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Noruega, que superou a Costa do Marfim por 2x1 nesta terça-feira (30).

A Seleção Brasileira garantiu a classificação após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, no NRG Stadium, em Houston. Sano abriu o placar para os japoneses, mas Casemiro empatou no segundo tempo e Gabriel Martinelli marcou nos acréscimos para assegurar a vaga brasileira no mata-mata.

O duelo das oitavas de final será disputado em Nova Iorque.

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