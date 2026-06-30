Brasil nunca venceu a Noruega: veja o histórico antes das oitavas da Copa do Mundo 2026

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Equipes se enfrentam no domingo pelas oitavas de final e os noruegueses chegam invictos no histórico contra a Seleção Brasileira; saiba mais

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Arte SJCC - Arte SJCC

O Brasil terá pela frente um adversário que carrega um retrospecto incomum na história do futebol mundial. Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1, a Noruega é a única seleção que jamais perdeu para a Seleção Brasileira.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. O Brasil chega embalado pela vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, enquanto os noruegueses tentam manter a invencibilidade histórica diante da Amarelinha.

Brasil nunca venceu a Noruega

Ao todo, Brasil e Noruega se enfrentaram em quatro oportunidades. O retrospecto é de duas vitórias norueguesas e dois empates.

1988: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso) 1997: Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)

Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso) 1998: Noruega 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo)

Noruega 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo) 2006: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

A derrota de 1997 ficou marcada por ter acontecido diante de uma seleção brasileira que contava com Ronaldo e Romário no ataque. Já o encontro mais lembrado entre os países aconteceu um ano depois, na Copa do Mundo da França.

A virada da Noruega na Copa de 1998

Em 23 de junho de 1998, Brasil e Noruega se enfrentaram pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial. A Seleção Brasileira saiu na frente com gol de Bebeto, mas os europeus reagiram e viraram a partida.

Tore Andre Flo empatou o confronto e, nos minutos finais, Rekdal converteu uma cobrança de pênalti para decretar a vitória norueguesa por 2 a 1, ampliando o tabu favorável aos nórdicos.

Brasil busca encerrar tabu nas oitavas

A equipe de Carlo Ancelotti tentará no domingo conquistar sua primeira vitória sobre a Noruega e avançar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os noruegueses, por sua vez, chegam liderados pelo atacante Erling Haaland e em busca de manter a marca de nunca terem sido derrotados pelo Brasil.