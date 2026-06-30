Brasil nunca venceu a Noruega: veja o histórico antes das oitavas da Copa do Mundo 2026
Equipes se enfrentam no domingo pelas oitavas de final e os noruegueses chegam invictos no histórico contra a Seleção Brasileira; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
O Brasil terá pela frente um adversário que carrega um retrospecto incomum na história do futebol mundial. Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1, a Noruega é a única seleção que jamais perdeu para a Seleção Brasileira.
As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. O Brasil chega embalado pela vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, enquanto os noruegueses tentam manter a invencibilidade histórica diante da Amarelinha.
Brasil nunca venceu a Noruega
Ao todo, Brasil e Noruega se enfrentaram em quatro oportunidades. O retrospecto é de duas vitórias norueguesas e dois empates.
- 1988: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
- 1997: Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)
- 1998: Noruega 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo)
- 2006: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
A derrota de 1997 ficou marcada por ter acontecido diante de uma seleção brasileira que contava com Ronaldo e Romário no ataque. Já o encontro mais lembrado entre os países aconteceu um ano depois, na Copa do Mundo da França.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A virada da Noruega na Copa de 1998
Em 23 de junho de 1998, Brasil e Noruega se enfrentaram pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial. A Seleção Brasileira saiu na frente com gol de Bebeto, mas os europeus reagiram e viraram a partida.
Tore Andre Flo empatou o confronto e, nos minutos finais, Rekdal converteu uma cobrança de pênalti para decretar a vitória norueguesa por 2 a 1, ampliando o tabu favorável aos nórdicos.
Brasil busca encerrar tabu nas oitavas
A equipe de Carlo Ancelotti tentará no domingo conquistar sua primeira vitória sobre a Noruega e avançar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Os noruegueses, por sua vez, chegam liderados pelo atacante Erling Haaland e em busca de manter a marca de nunca terem sido derrotados pelo Brasil.