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Se o Brasil passar pelo Japão, quem pega nas oitavas? Confira as probabilidades na Copa do Mundo

Cruzamento das oitavas coloca Brasil, Japão, Noruega e Costa do Marfim no mesmo lado da chave da Copa do Mundo; entenda os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 29/06/2026 às 14:25
Vinicius Jr. e Paquetá pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2026
Vinicius Jr. e Paquetá pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 - Divulgação FIFA

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O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão ao vivo do SBT.

Em caso de classificação, a Seleção já sabe que enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

Segundo projeções do The Athletic, o Brasil é favorito para avançar no duelo desta segunda.

A publicação aponta que a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem 65% de chances de eliminar o Japão, enquanto os japoneses aparecem com 35% de probabilidade de classificação.

Quem tem mais chances de enfrentar o Brasil nas oitavas?

Do outro lado da chave, a Noruega surge com ligeiro favoritismo diante da Costa do Marfim. De acordo com o levantamento do The Athletic, os noruegueses possuem 56% de chances de avançar, contra 44% dos marfinenses.

Assim, caso o Brasil confirme o favoritismo contra o Japão, a projeção estatística indica a Noruega como o adversário mais provável nas oitavas de final. Ainda assim, a diferença entre as probabilidades do outro confronto mostra um cenário considerado equilibrado.

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Quando seria o próximo jogo do Brasil?

Se avançar diante do Japão, a Seleção Brasileira voltará a campo no dia 5 de julho, em Nova Iorque. O confronto pelas oitavas de final está marcado para as 17h (de Brasília).

O vencedor do duelo ainda seguirá no mesmo lado da chave que reúne os classificados dos confrontos entre México x Equador e Inglaterra x RD Congo.

As quartas de final estão previstas para o dia 11 de julho, enquanto as semifinais serão disputadas em 15 de julho. A decisão da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em 19 de julho.

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