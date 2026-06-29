Se o Brasil passar pelo Japão, quem pega nas oitavas? Confira as probabilidades na Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cruzamento das oitavas coloca Brasil, Japão, Noruega e Costa do Marfim no mesmo lado da chave da Copa do Mundo; entenda os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão ao vivo do SBT.

Em caso de classificação, a Seleção já sabe que enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

Segundo projeções do The Athletic, o Brasil é favorito para avançar no duelo desta segunda.

A publicação aponta que a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem 65% de chances de eliminar o Japão, enquanto os japoneses aparecem com 35% de probabilidade de classificação.

Quem tem mais chances de enfrentar o Brasil nas oitavas?

Do outro lado da chave, a Noruega surge com ligeiro favoritismo diante da Costa do Marfim. De acordo com o levantamento do The Athletic, os noruegueses possuem 56% de chances de avançar, contra 44% dos marfinenses.

Assim, caso o Brasil confirme o favoritismo contra o Japão, a projeção estatística indica a Noruega como o adversário mais provável nas oitavas de final. Ainda assim, a diferença entre as probabilidades do outro confronto mostra um cenário considerado equilibrado.

Quando seria o próximo jogo do Brasil?

Se avançar diante do Japão, a Seleção Brasileira voltará a campo no dia 5 de julho, em Nova Iorque. O confronto pelas oitavas de final está marcado para as 17h (de Brasília).

O vencedor do duelo ainda seguirá no mesmo lado da chave que reúne os classificados dos confrontos entre México x Equador e Inglaterra x RD Congo.

As quartas de final estão previstas para o dia 11 de julho, enquanto as semifinais serão disputadas em 15 de julho. A decisão da Copa do Mundo de 2026 acontecerá em 19 de julho.