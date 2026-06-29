Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do mundo? Veja data, horário e provável adversário

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Após a vitória sobre o Japão, a seleção brasileira já sabe quando volta a campo e quem poderá enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), pelos 16 avos de final da competição.

Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora volta as atenções para o próximo desafio no mata-mata.

Pelo chaveamento oficial da FIFA, o vencedor de Brasil x Japão enfrentará quem levar a melhor no confronto entre Costa do Marfim e Noruega, válido pelos 16 avos de final.

Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro e Nelson Terme/ CBF

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil voltará a campo no domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília).

A partida será válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Quem pode enfrentar o Brasil?

O adversário da Seleção Brasileira será o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, confronto marcado para esta terça-feira (30), em Dallas.

Costa do Marfim

Os marfinenses terminaram na segunda colocação do Grupo E, atrás apenas da Alemanha. A equipe venceu Equador e Curaçao e fez um jogo equilibrado diante dos alemães, sendo derrotada apenas nos minutos finais.

O técnico Emerse Faé aposta na força física e na experiência de jogadores como Franck Kessié, Seko Fofana e Amad Diallo para surpreender no mata-mata.

Noruega

A Noruega também chega embalada. Vice-líder do Grupo I, a seleção venceu Iraque e Senegal nas duas primeiras rodadas e poupou seus principais jogadores diante da França, quando já estava classificada.

O principal destaque é Erling Haaland, um dos artilheiros da Copa do Mundo, além da qualidade de Martin Ødegaard na criação das jogadas.

Caminho do Brasil até as quartas

Caso avance diante do Japão e também elimine Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, o Brasil garantirá vaga entre as oito melhores seleções do Mundial.

A partir desta fase, todas as partidas são eliminatórias. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.

Próximo jogo do Brasil