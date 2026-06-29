Se Brasil x Japão terminar empatado, tem pênaltis ou prorrogação? Entenda o regulamento da Copa do Mundo
Confronto eliminatório no Texas não pode terminar igualado e o regulamento da FIFA prevê etapas extras para definir o classificado; entenda
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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Saiba tudo sobre o confronto aqui. Como se trata de um confronto eliminatório, a partida não pode terminar empatada.
Se houver igualdade no placar ao fim dos 90 minutos, o jogo seguirá para a prorrogação. De acordo com o regulamento da FIFA, serão disputados dois tempos de 15 minutos, totalizando mais 30 minutos de partida.
Brasil x Japão vai para os pênaltis em caso de empate?
Sim, mas apenas se o empate persistir após a prorrogação. Nesse cenário, a vaga nas oitavas de final será decidida em uma disputa de pênaltis, conforme as Leis do Jogo adotadas pela FIFA.
Entre o fim do tempo regulamentar e o início da prorrogação há uma pausa de cinco minutos. Já entre os dois tempos do período extra não existe intervalo tradicional, e os jogadores permanecem em campo.
Durante a prorrogação, cada seleção também ganha o direito de fazer uma substituição adicional, podendo chegar a seis trocas caso já tenha utilizado as cinco permitidas nos 90 minutos.
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A tecnologia da linha do gol e o árbitro de vídeo (VAR) continuam disponíveis durante todo o tempo extra e também podem ser utilizados em lances decisivos antes da definição por pênaltis.
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Como chega o Brasil para o mata-mata?
A Seleção Brasileira avançou às fases eliminatórias após liderar o Grupo C com sete pontos. A campanha teve um empate por 1 a 1 diante do Marrocos e vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.
Agora, o Brasil inicia sua trajetória no mata-mata diante do Japão, em um duelo que pode se estender até os pênaltis para definir quem seguirá vivo na Copa do Mundo de 2026.