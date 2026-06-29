Brasil vence o Japão de virada e avança às oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Seleção saiu atrás no placar, empatou com Casemiro e buscou a vitória nos acréscimos com gol de Gabriel Martinelli; veja os próximos passos
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O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção saiu atrás após gol de Sano no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, que marcou nos acréscimos e garantiu a classificação brasileira.
A partida marcou a estreia do time de Carlo Ancelotti no mata-mata do Mundial. Depois de liderar o Grupo C de forma invicta, a Seleção encontrou dificuldades diante da organização japonesa, mas conseguiu a virada nos minutos finais.
Com a classificação, o Brasil volta a campo no próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O adversário sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília). O duelo das oitavas com o Brasil será disputado em Nova Iorque, às 17h.
Resumo de Brasil x Japão
O Brasil começou a partida controlando a posse de bola e criou as primeiras oportunidades com Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Apesar do domínio territorial, a equipe teve dificuldades para encontrar espaços diante das linhas compactas do Japão.
Aos 24 minutos do primeiro tempo, a Seleção errou na saída de bola no meio-campo. Sano aproveitou a recuperação, avançou e finalizou cruzado para abrir o placar para os japoneses.
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Depois do gol, o Japão se fechou ainda mais e passou a explorar os contra-ataques. O Brasil seguiu com mais posse de bola, mas pouco ameaçou e foi para o intervalo em desvantagem.
Na etapa final, a equipe de Carlo Ancelotti voltou mais agressiva. Aos nove minutos, Gabriel Magalhães levantou a bola na área e Casemiro apareceu livre para cabecear e deixar tudo igual.
O empate deu confiança à Seleção, que aumentou a pressão e criou novas chances, principalmente com Vini Jr. O Japão ainda conseguiu se defender durante boa parte do segundo tempo, mas acabou castigado nos acréscimos.
Aos 49 minutos, Rayan roubou a bola no campo de ataque, avançou e tocou para Bruno Guimarães. O volante deixou Gabriel Martinelli na cara do gol, e o atacante finalizou no canto de Suzuki para decretar a vitória brasileira por 2 a 1.
Ficha do jogo - Brasil x Japão
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Endrick); Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão
Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito (Machino); Ritsu Doan (Sugawara), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Tanaka) e Keito Nakamura (Suzuki); Junya Ito, Ayase Ueda e Daizen Maeda (Ogawa). Técnico: Hajime Moriyasu.
- Local: NRG Stadium, Houston, nos Estados Unidos.
- Horário: 14h (de Brasília).
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).
- Onde assistir: TV Globo, SBT (TV aberta), SporTV, NSports (TV fechada), CazéTV (Youtube e streaming) e Globoplay (streaming).
- Público: 68.777 torcedores.
- Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Sano e Kamada (Japão).
- Gols: Sano, aos 24 minutos do 1º tempo (Japão); Casemiro, aos 9 minutos do 2º tempo; Gabriel Martinelli, aos 49 minutos do 2º tempo (Brasil).