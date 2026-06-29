Que horas é Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026? Saiba o horário da partida decisiva

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Confronto no Texas marca o início do mata-mata para o Brasil e define quem seguirá vivo na Copa do Mundo de 2026; confira os principais detalhes

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A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Saiba onde assistir ao vivo. O confronto, disputado no Houston Stadium, nos Estados Unidos, vale uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O Brasil chega ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo C, com sete pontos. A campanha teve um empate diante do Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0.

Já o Japão avançou na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos conquistados. Os japoneses empataram com Holanda e Suécia e venceram a Tunísia por 4 a 0.

Que horas é Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026?

A partida entre Brasil e Japão está marcada para 14h (horário de Brasília). O duelo será realizado no Houston Stadium, que possui teto retrátil e sistema de climatização.

Por se tratar de um confronto eliminatório, um empate ao fim dos 90 minutos levará a decisão para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem avançar no duelo entre Brasil e Japão enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.