Que horas é Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026? Saiba o horário da partida decisiva
Confronto no Texas marca o início do mata-mata para o Brasil e define quem seguirá vivo na Copa do Mundo de 2026; confira os principais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Saiba onde assistir ao vivo. O confronto, disputado no Houston Stadium, nos Estados Unidos, vale uma vaga nas oitavas de final do torneio.
O Brasil chega ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo C, com sete pontos. A campanha teve um empate diante do Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0.
Já o Japão avançou na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos conquistados. Os japoneses empataram com Holanda e Suécia e venceram a Tunísia por 4 a 0.
Que horas é Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026?
A partida entre Brasil e Japão está marcada para 14h (horário de Brasília). O duelo será realizado no Houston Stadium, que possui teto retrátil e sistema de climatização.
Por se tratar de um confronto eliminatório, um empate ao fim dos 90 minutos levará a decisão para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem avançar no duelo entre Brasil e Japão enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.