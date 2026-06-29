Neymar vai jogar hoje contra o Japão? Entenda por que atleta começa partida no banco de reservas na Copa do Mundo
Recuperado de uma lesão na panturrilha, camisa 10 voltou a atuar diante da Escócia, mas deve ser preservado no início do mata-mata
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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Entre os assuntos que mais movimentam a partida está a situação de Neymar, que voltou a atuar recentemente pela Seleção após se recuperar de uma lesão.
O camisa 10 iniciou sua trajetória no Mundial em tratamento de uma contusão na panturrilha da perna direita. O problema físico o tirou das duas primeiras partidas da fase de grupos, disputadas contra Marrocos e Haiti.
O retorno aos gramados aconteceu apenas na terceira rodada, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Desde então, a comissão técnica passou a administrar a condição física do atacante durante o mata-mata.
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Por que Neymar deve começar no banco contra o Japão?
A tendência é que Carlo Ancelotti mantenha a formação que encerrou a primeira fase. O treinador deve repetir pela primeira vez sua equipe titular desde que assumiu a Seleção Brasileira, apostando na continuidade do time que venceu a Escócia.
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Nesse cenário, Neymar aparece como uma opção estratégica para o decorrer do confronto. O atacante também chega ao duelo com um retrospecto expressivo diante dos japoneses: o Japão é a seleção contra a qual ele mais marcou gols na carreira internacional.
O vencedor de Brasil x Japão avança às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.