México x Equador: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026
Mexicanos chegam com 100% de aproveitamento, enquanto equatorianos avançaram entre os melhores terceiros colocados da fase de grupos da Copa do Mundo
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O México enfrenta o Equador nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida vale vaga nas oitavas de final do Mundial.
O confronto coloca frente a frente duas seleções que fizeram campanhas bem diferentes na fase de grupos. Enquanto os mexicanos avançaram com campanha perfeita e sem sofrer gols, os equatorianos garantiram a classificação apenas na última rodada e chegaram ao mata-mata entre os melhores terceiros colocados.
Como chegam as seleções
O México chega embalado para o mata-mata após uma campanha perfeita na fase de grupos. A seleção comandada por Javier Aguirre terminou na liderança do Grupo A com nove pontos, vencendo os três compromissos: 2 a 0 sobre a África do Sul, 1 a 0 contra a Coreia do Sul e 3 a 0 diante da Tchéquia.
Além do aproveitamento de 100%, os mexicanos marcaram seis gols e não sofreram nenhum.
Já o Equador garantiu a classificação de forma dramática. A equipe terminou na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos, após perder para a Costa do Marfim por 1 a 0, empatar sem gols com Curaçao e vencer a Alemanha por 2 a 1 na última rodada.
O triunfo sobre os alemães foi decisivo para colocar os equatorianos entre os oito melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.
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Onde assistir México x Equador
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
- Streaming/Internet: CazéTV
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Prováveis escalações
México (Técnico: Javier Aguirre)
Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñónez e Raúl Jiménez.
Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo e Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia e John Yeboah.
Arbitragem
- Árbitro: Slavko Vincic (SVN)
- Assistente 1: Tomaz Klancnik (SVN)
- Assistente 2: Andraz Kovacic (SVN)
- 4° árbitro: Mustapha Ghorbal
- VAR: Ainda não divulgado
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