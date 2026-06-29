Holanda x Marrocos hoje (29/06): onde assistir ao vivo, horário e escalações da Copa do Mundo 2026
Seleções invictas disputam vaga nas oitavas de final do Mundial em duelo eliminatório no México nesta segunda-feira à noite; confira
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Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Estádio BBVA, o El Gigante de Acero, em Monterrey, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
O confronto é eliminatório e vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, será definida nas cobranças de pênaltis.
Quem avançar no mata-mata enfrentará o vencedor do duelo entre África do Sul e Canadá na próxima fase da competição.
Como chegam as seleções para o confronto
A Laranja Mecânica chega ao duelo em alta. A equipe comandada por Ronald Koeman está invicta há 15 partidas em Copas do Mundo no tempo regulamentar e divide com Alemanha e França o posto de ataque mais eficiente do torneio, com dez gols marcados.
Os holandeses lideraram o Grupo F com sete pontos após empatar por 2 a 2 com o Japão e vencerem Suécia por 5 a 1 e Tunísia por 3 a 1. O destaque ofensivo é Brian Brobbey, autor de três gols, seguido por Cody Gakpo e Crysencio Summerville, ambos com dois.
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Já o Marrocos também chega invicto ao mata-mata. A seleção africana terminou na segunda colocação do Grupo C, com sete pontos, após empatar com o Brasil por 1 a 1 e derrotar Escócia e Haiti.
O principal nome da equipe na fase de grupos é Ismael Saibari, que marcou em todos os jogos disputados até agora. Além dele, Achraf Hakimi e o jovem meio-campista Ayyoub Bouaddi aparecem como peças importantes da campanha marroquina.
Onde assistir Holanda x Marrocos ao vivo
A partida entre Holanda e Marrocos terá transmissão ao vivo pela CazéTV, gratuitamente pelo YouTube. Os torcedores também poderão acompanhar o confronto por meio da plataforma de streaming Disney+.
- Streaming: Disney+
- YouTube: CazéTV
Possíveis escalações das equipes
Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
- Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville (ou Donyell Malen), Brian Brobbey e Cody Gakpo.
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
- Yassine Bounou (Bono); Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e El Khannouss.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
- Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil)
- VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa do Mundo de 2026 – Segunda fase (16 avos de final)
- Local: Estádio BBVA (El Gigante de Acero), Monterrey, México
- Data: 29/06/2026 (segunda-feira)
- Horário: 22h (de Brasília)
- Transmissão: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)