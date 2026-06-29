Escalações de Brasil x Japão na Copa do Mundo: veja prováveis titulares e ausências do jogo

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Seleção deve repetir a formação pela primeira vez na era Ancelotti, com Rayan mantido entre os titulares após ganhar espaço no ataque brasileiro

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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão ao vivo do SBT. Para o duelo, as duas seleções chegam com ausências importantes, mas mantiveram a base utilizada na fase de grupos.

A Seleção Brasileira chega ao mata-mata em evolução no torneio.

Depois de uma estreia abaixo das expectativas no empate por 1 a 1 com o Marrocos, Carlo Ancelotti promoveu ajustes na equipe para a segunda rodada, com as entradas de Danilo e Matheus Cunha nos lugares de Ibanez e Igor Thiago. As mudanças surtiram efeito e o Brasil venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.

Escalação confirmada do Brasil

Carlo Ancelotti confirmou a mesma formação que iniciou a vitória sobre a Escócia. É a primeira vez em 15 partidas no comando da Seleção que o treinador italiano repete a equipe titular.

Alisson;

Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;

Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá;

Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

A principal ausência segue sendo Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti.

A vaga foi ocupada pelo jovem Rayan, que ainda não marcou gols na competição, mas vem se destacando pela maturidade em campo e pela intensidade sem a bola.

Contra a Escócia, foi dele o lance que originou o gol da vitória de Vini Jr. O atacante roubou a bola de um defensor escocês em uma pressão na saída de jogo adversária e iniciou a jogada que terminou com o principal nome do Brasil nesta Copa balançando as redes.

Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, ficou novamente entre os reservas e aparece como uma das opções de Ancelotti para o decorrer da partida.

Escalação confirmada do Japão

O técnico Hajime Moriyasu também definiu sua equipe para o confronto e manteve a estrutura com três defensores e um trio ofensivo.

Zion Suzuki;

Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito;

Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada e Keito Nakamura;

Junya Ito, Ayase Ueda e Daizen Maeda.

O principal desfalque do Japão é Takefusa Kubo, que ficou fora da partida por causa de uma lesão no joelho.