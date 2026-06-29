Escalações de Brasil x Japão na Copa do Mundo: veja prováveis titulares e ausências do jogo
Seleção deve repetir a formação pela primeira vez na era Ancelotti, com Rayan mantido entre os titulares após ganhar espaço no ataque brasileiro
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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Houston Stadium, nos Estados Unidos, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão ao vivo do SBT. Para o duelo, as duas seleções chegam com ausências importantes, mas mantiveram a base utilizada na fase de grupos.
A Seleção Brasileira chega ao mata-mata em evolução no torneio.
Depois de uma estreia abaixo das expectativas no empate por 1 a 1 com o Marrocos, Carlo Ancelotti promoveu ajustes na equipe para a segunda rodada, com as entradas de Danilo e Matheus Cunha nos lugares de Ibanez e Igor Thiago. As mudanças surtiram efeito e o Brasil venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.
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Escalação confirmada do Brasil
Carlo Ancelotti confirmou a mesma formação que iniciou a vitória sobre a Escócia. É a primeira vez em 15 partidas no comando da Seleção que o treinador italiano repete a equipe titular.
- Alisson;
- Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;
- Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá;
- Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
A principal ausência segue sendo Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti.
A vaga foi ocupada pelo jovem Rayan, que ainda não marcou gols na competição, mas vem se destacando pela maturidade em campo e pela intensidade sem a bola.
Contra a Escócia, foi dele o lance que originou o gol da vitória de Vini Jr. O atacante roubou a bola de um defensor escocês em uma pressão na saída de jogo adversária e iniciou a jogada que terminou com o principal nome do Brasil nesta Copa balançando as redes.
Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, ficou novamente entre os reservas e aparece como uma das opções de Ancelotti para o decorrer da partida.
Escalação confirmada do Japão
O técnico Hajime Moriyasu também definiu sua equipe para o confronto e manteve a estrutura com três defensores e um trio ofensivo.
- Zion Suzuki;
- Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito;
- Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada e Keito Nakamura;
- Junya Ito, Ayase Ueda e Daizen Maeda.
O principal desfalque do Japão é Takefusa Kubo, que ficou fora da partida por causa de uma lesão no joelho.