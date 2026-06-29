Copa do Mundo 2026: Ancelotti celebra classificação do Brasil e revela o que planejava para Neymar

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Após triunfo suado por 2 a 1, técnico italiano destacou a organização do adversário e revelou o plano tático que segurou o camisa 10 no banco

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O Brasil carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória suada e estratégica por 2 a 1 sobre o Japão. Sob o comando do experiente Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira precisou demonstrar não apenas a tradicional qualidade técnica, mas também uma enorme resiliência tática para superar a forte muralha defensiva montada pela equipe asiática.

Desde o apito inicial, o Brasil tentou impor seu ritmo, mas encontrou um adversário extremamente disciplinado, que vendeu caro cada espaço do campo. A paciência da equipe canarinho acabou sendo a chave para abrir o ferrolho japonês.

Na segunda etapa, com o jogo empatado, a Seleção ajustou suas investidas pelas laterais e aumentou a pressão na área adversária, garantindo o gol do triunfo nos minutos finais.

Na entrevista coletiva após a partida, Carlo Ancelotti elogiou a maturidade de seus comandados e destacou a consistência do grupo ao longo dos 90 minutos.

"Merecemos ganhar, equipe não perdeu a paciência, estava bem desde a primeira parte. Jogo bonito, mais cruzamentos na segunda parte e no final saímos bem", avaliou o técnico italiano.

O treinador fez questão de enaltecer o desempenho coletivo da equipe diante de um dos adversários mais organizados taticamente deste mundial.

"O time jogou bem individualmente, todos estão muito bem. Isso é muito importante em um jogo tão complicado. O Japão é um time muito organizado e tornou a partida muito difícil", continuou o comandante.

Estratégia do Brasil com Neymar

Questionado sobre a ausência de Neymar, que começou a partida no banco de reservas e não chegou a entrar em campo, Ancelotti revelou qual era o plano traçado para o craque e explicou como o desenrolar do placar mudou sua estratégia.

"Neymar era para a prorrogação. Poderia ter entrado com 60, 70 minutos, mas com o empate ficou para ser usado na prorrogação", afirmou Ancelotti, mostrando que a classificação no tempo normal acabou poupando o camisa 10 para o mata-mata.

