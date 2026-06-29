Casemiro e Paquetá estão fora da Copa do Mundo? Veja a situação dos jogadores após Brasil x Japão

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Casemiro e Paquetá deixaram o jogo com dores, mas tranquilizaram a torcida. Raphinha segue em recuperação e pode voltar nas oitavas

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A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Apesar da vaga assegurada, o técnico Carlo Ancelotti deixou o gramado preocupado com a situação física de dois dos principais jogadores do elenco: Casemiro e Lucas Paquetá.

Os dois meio-campistas precisaram ser substituídos durante a partida após sentirem problemas musculares, aumentando a apreensão da torcida brasileira para a sequência do Mundial.

A boa notícia, porém, é que, até o momento, nenhum dos casos indica uma lesão grave.

Casemiro tranquiliza torcida após deixar o gramado

Casemiro foi substituído já na reta final do segundo tempo para a entrada de Fabinho, após demonstrar incômodo na região do adutor.

Logo depois da partida, o volante concedeu entrevista e minimizou a situação.

Segundo o camisa 5, a troca aconteceu apenas por precaução, já que o Brasil já vencia a partida e a comissão técnica preferiu evitar um desgaste maior.

"Foi mais um desgaste no adutor. Achei melhor me poupar no final do jogo. Não foi nada sério."

Com a declaração, a tendência é que Casemiro esteja à disposição para o confronto das oitavas de final, embora ainda deva passar por avaliações médicas nos próximos dias.

Paquetá preocupa mais após deixar o jogo no intervalo

A situação de Lucas Paquetá inspira um pouco mais de atenção. O meia começou a sentir dores logo aos dois minutos de partida, quando reclamou da parte posterior da coxa direita. Mesmo assim, permaneceu em campo.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o jogador voltou a sentir um problema muscular, desta vez na posterior da coxa esquerda.

As imagens da transmissão mostraram Paquetá deixando o gramado mancando e sendo amparado por Neymar e Endrick no caminho para os vestiários.

No intervalo, Carlo Ancelotti optou pela substituição do camisa 8, promovendo a entrada do camisa 19.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou um boletim médico oficial nem informou se o atleta será submetido a exames de imagem.

A expectativa é que a definição sobre sua presença nas oitavas aconteça nos próximos dias.

Raphinha segue em recuperação e pode reforçar o Brasil

Outro jogador que segue sendo acompanhado pelo departamento médico é Raphinha.

O atacante desfalcou a Seleção Brasileira diante do Japão após sofrer uma lesão na fase de grupos, durante a partida contra o Haiti.

Desde então, o camisa 11 iniciou tratamento intensivo e evolui na recuperação.

A expectativa da comissão técnica é contar novamente com Raphinha nas oitavas de final, caso a evolução física continue dentro do cronograma previsto.

Quem será o próximo adversário do Brasil?

Classificado às oitavas de final, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

A partida definirá o adversário da equipe de Carlo Ancelotti na próxima fase da Copa do Mundo de 2026.