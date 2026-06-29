Brasil vai jogar de amarelo ou azul hoje? Veja o uniforme contra o Japão pela Copa do Mundo 2026

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Após alternar as cores na fase de grupos, o Brasil definiu o uniforme para o confronto que vale vaga nas oitavas de final do Mundial

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O Brasil voltará a vestir sua tradicional camisa amarela no confronto contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta. A partida, disputada nos Estados Unidos, vale uma vaga nas oitavas de final do torneio.

A Seleção entrará em campo com camisa amarela, calção azul e meias brancas. Já o goleiro Alisson utilizará uniforme completamente roxo.

Brasil usará o uniforme amarelo pela terceira vez na Copa

Esta será a terceira partida do Brasil no Mundial utilizando a camisa amarela.

Na estreia, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, a equipe também vestiu o tradicional conjunto com calção azul. Já na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a Seleção manteve a camisa amarela, mas utilizou calções brancos.

A única vez em que o Brasil jogou de azul nesta Copa do Mundo foi na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos.

Qual será o uniforme do Japão?

O Japão atuará com camisa branca e preta, calção preto e branco e meias pretas e brancas. O goleiro japonês vestirá uniforme nas cores verde e magenta.

A arbitragem utilizará uniforme vermelho, enquanto os gandulas estarão de cinza-escuro. O duelo entre Brasil e Japão é a partida de número 76 da Copa do Mundo de 2026.