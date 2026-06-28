Brasil x Japão ao vivo (29/06): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela fase 16 avos da Copa do Mundo 2026 e a seleção vencedora encara Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final
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Agora não existe margem para o erro! O Brasil enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O duelo é válido pela fase 16 avos da Copa do Mundo 2026. Em caso de empate no tempo normal, a partida vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade no marcador, a decisão será nos pênaltis.
A seleção vencedora do confronto enfrenta Noruega ou Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), nas oitavas de final. O jogo da Seleção Brasileira terá transmissão ao vivo na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting e grande equipe.
Como chegam as seleções
A Seleção Brasileira chega invicta e com a moral elevada para o mata-mata da Copa do Mundo, após liderar o Grupo C com sete pontos. Depois de um tropeço na estreia com o empate em 1 a 1 contra Marrocos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti engrenou e garantiu duas vitórias contundentes por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia, carimbando a vaga em um chaveamento considerado favorável.
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Em entrevista coletiva, o técnico italiano preferiu fazer mistério e não confirmou o time titular, mas a tendência é a manutenção da última escalação. Com isso, o jovem Rayan deve seguir na vaga do lesionado Raphinha, mantendo Neymar como opção entre os reservas para o decorrer da partida.
Do outro lado, o Japão promete ser o teste mais duro para o Brasil desde a estreia contra Marrocos. Os Samurais Azuis carimbaram a vaga na segunda posição do Grupo F, construindo uma campanha sólida com empates diante de Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1), além de um atropelo por 4 a 0 sobre a Tunísia.
Para o confronto, o técnico Hajime Moriyasu continua sem o talento de Takefusa Kubo, que se lesionou logo no primeiro jogo e segue no departamento médico.
No setor defensivo, o capitão Ko Itakura corre o risco de perder a titularidade no trio de zaga, enquanto na frente, a versatilidade de Ritsu Doan e Keito Nakamura dá opções táticas ao treinador, podendo atuar abertos como alas ou por dentro, municiando o homem de referência, Ayase Ueda.
Ficha do jogo - Brasil x Japão
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão
Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
- Local: NRG Stadium, Houston, nos Estados Unidos.
- Horário: 14h (de Brasília).
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).
- Onde assistir: TV Globo, SBT (TV aberta), SporTV, NSports (TV fechada), CazéTV (Youtube e streaming) e Globoplay (streaming).