Transmissão Atlético-MG x Sport ao vivo: Acompanhe tudo na Rádio Jornal com o Escrete de Ouro

Os dois times precisam da vitória, na Arena MRV em jogo da 14ª rodada, por causa da briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Por Robert Sarmento Publicado em 08/10/2025 às 16:34 | Atualizado em 08/10/2025 às 16:43

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (08/10), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão Série A.

A transmissão ao vivo será feita exclusivamente pelo Premiere para todo o Brasil, com imagens, mas você pode acompanhar o resultado em tempo real na Rádio Jornal em várias plataformas.

A narração é do Explosão do Escrete, o narrador Alexandre Costa, ao lado dos comentários do especialista em futebol Ralph de Carvalho e reportagem do setorista Antônio Gabriel. 

Como chegam o Atlético-MG?

O Galo vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O resultado acendeu o sinal de alerta e levou a diretoria a se reunir com o elenco para cobrar uma reação imediata.

Isso porque o time mineiro soma 29 pontos, em 15° lugar, e tenta se afastar da zona de rebaixamento — são apenas quatro pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time dentro do Z4.

Como chega o Sport?

Já o Leão vive um momento de leve recuperação após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Apesar do desempenho recente contra a Raposa, segue na lanterna da competição (20°).

Com 16 pontos, e 2,4% de chances de escapar do rebaixamento, segundo as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time busca surpreender outra vez fora de casa.

Escalação do Atlético-MG

  • Everson;
  • Natanael (Saravia);
  • Lyanco;
  • Vitor Hugo;
  • Caio Paulista;
  • Fausto Vera;
  • Igor Gomes;
  • Bernard;
  • Gustavo Scarpa;
  • Hulk;
  • Rony.
  • Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Sport

  • Gabriel;
  • Aderlan;
  • Rafael Thyere;
  • Ramon Menezes;
  • Luan Cândido;
  • Rivera;
  • Zé Lucas;
  • Hyoran;
  • Romarinho;
  • Matheusinho;
  • Derik Lacerda.
  • Técnico: Daniel Paulista.

Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Arbitragem - Atlético-MG x Sport

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ).
  • Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thome (RR).
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

Ficha técnica – Atlético-MG x Sport

  • Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025.
  • Hora: 19h (horário de Brasília).
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 14ª rodada (jogo adiado)
  • Transmissão: Premiere e Globoplay.

