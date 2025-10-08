Transmissão Atlético-MG x Sport ao vivo: Acompanhe tudo na Rádio Jornal com o Escrete de Ouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dois times precisam da vitória, na Arena MRV em jogo da 14ª rodada, por causa da briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (08/10), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão Série A.

A transmissão ao vivo será feita exclusivamente pelo Premiere para todo o Brasil, com imagens, mas você pode acompanhar o resultado em tempo real na Rádio Jornal em várias plataformas.

A narração é do Explosão do Escrete, o narrador Alexandre Costa, ao lado dos comentários do especialista em futebol Ralph de Carvalho e reportagem do setorista Antônio Gabriel.

Como chegam o Atlético-MG?

O Galo vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O resultado acendeu o sinal de alerta e levou a diretoria a se reunir com o elenco para cobrar uma reação imediata.

Isso porque o time mineiro soma 29 pontos, em 15° lugar, e tenta se afastar da zona de rebaixamento — são apenas quatro pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time dentro do Z4.

Como chega o Sport?

Já o Leão vive um momento de leve recuperação após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Apesar do desempenho recente contra a Raposa, segue na lanterna da competição (20°).

Com 16 pontos, e 2,4% de chances de escapar do rebaixamento, segundo as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time busca surpreender outra vez fora de casa.

Escalação do Atlético-MG

Everson;

Natanael (Saravia);

Lyanco;

Vitor Hugo;

Caio Paulista;

Fausto Vera;

Igor Gomes;

Bernard;

Gustavo Scarpa;

Hulk;

Rony.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Sport

Gabriel;

Aderlan;

Rafael Thyere;

Ramon Menezes;

Luan Cândido;

Rivera;

Zé Lucas;

Hyoran;

Romarinho;

Matheusinho;

Derik Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista.

Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Arbitragem - Atlético-MG x Sport

Árbitro : Alex Gomes Stefano (RJ).

: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ).



: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ). Assistente 2 : Alex Sandro Quadros Thome (RR).



: Alex Sandro Quadros Thome (RR). VAR : Daniel Nobre Bins (RS).



: Daniel Nobre Bins (RS). Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

Ficha técnica – Atlético-MG x Sport