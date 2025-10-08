Transmissão Atlético-MG x Sport ao vivo: Acompanhe tudo na Rádio Jornal com o Escrete de Ouro
Os dois times precisam da vitória, na Arena MRV em jogo da 14ª rodada, por causa da briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (08/10), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão Série A.
A transmissão ao vivo será feita exclusivamente pelo Premiere para todo o Brasil, com imagens, mas você pode acompanhar o resultado em tempo real na Rádio Jornal em várias plataformas.
A narração é do Explosão do Escrete, o narrador Alexandre Costa, ao lado dos comentários do especialista em futebol Ralph de Carvalho e reportagem do setorista Antônio Gabriel.
Como chegam o Atlético-MG?
O Galo vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O resultado acendeu o sinal de alerta e levou a diretoria a se reunir com o elenco para cobrar uma reação imediata.
Isso porque o time mineiro soma 29 pontos, em 15° lugar, e tenta se afastar da zona de rebaixamento — são apenas quatro pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time dentro do Z4.
Como chega o Sport?
Já o Leão vive um momento de leve recuperação após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Apesar do desempenho recente contra a Raposa, segue na lanterna da competição (20°).
Com 16 pontos, e 2,4% de chances de escapar do rebaixamento, segundo as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time busca surpreender outra vez fora de casa.
Escalação do Atlético-MG
- Everson;
- Natanael (Saravia);
- Lyanco;
- Vitor Hugo;
- Caio Paulista;
- Fausto Vera;
- Igor Gomes;
- Bernard;
- Gustavo Scarpa;
- Hulk;
- Rony.
- Técnico: Jorge Sampaoli.
Escalação do Sport
- Gabriel;
- Aderlan;
- Rafael Thyere;
- Ramon Menezes;
- Luan Cândido;
- Rivera;
- Zé Lucas;
- Hyoran;
- Romarinho;
- Matheusinho;
- Derik Lacerda.
- Técnico: Daniel Paulista.
Arbitragem - Atlético-MG x Sport
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ).
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thome (RR).
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).
Ficha técnica – Atlético-MG x Sport
- Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025.
- Hora: 19h (horário de Brasília).
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).
- Competição: Campeonato Brasileiro – 14ª rodada (jogo adiado)
- Transmissão: Premiere e Globoplay.