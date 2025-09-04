fechar
Selecao brasileira | Notícia

geTV ao vivo GRÁTIS (04/09): Saiba como assistir o jogo do Brasil de graça pelo YouTube

Com pegada descontraída e ex-estrelas de ESPN e TNT Sports; canal0 da Globo no YouTube estreia com jogo da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (4

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 18:00
geTV, novo projeto esportivo da Globo para o YouTube
geTV, novo projeto esportivo da Globo para o YouTube - Reprodução / Globo

Seleção Brasileira está de volta! Nesta quinta-feira (4), Brasil recebe o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming e também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube

Recém-contratados, Jorge Iggor Bruno Formiga comandam a transmissão com narração e comentários, respectivamente.

geTV AO VIVO: Saiba como assistir Brasil x Chile de graça pelo YouTube

Não há segredo. Para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira, basta acessar o canal geTV no YouTube.

Não é necessário qualquer tipo de pagamento, nem inscrição no canal nem, tampouco, ter uma conta ativa na plataforma.

Acompanhe todas as emoções ao vivo na miniatura abaixo ou, caso não funcione, clicando aqui.

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

Saiba como assistir o jogo do Brasil de graça no Globoplay

A partida poderá ser assistida totalmente de graça também através do Globoplay, serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN

 

Leia também

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
famosos

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)
Seleção Brasileira

Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)

Compartilhe

Tags