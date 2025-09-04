geTV ao vivo GRÁTIS (04/09): Saiba como assistir o jogo do Brasil de graça pelo YouTube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com pegada descontraída e ex-estrelas de ESPN e TNT Sports; canal0 da Globo no YouTube estreia com jogo da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (4

A Seleção Brasileira está de volta! Nesta quinta-feira (4), o Brasil recebe o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming e também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube.

Recém-contratados, Jorge Iggor e Bruno Formiga comandam a transmissão com narração e comentários, respectivamente.

geTV AO VIVO: Saiba como assistir Brasil x Chile de graça pelo YouTube



Não há segredo. Para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira, basta acessar o canal geTV no YouTube.

Não é necessário qualquer tipo de pagamento, nem inscrição no canal nem, tampouco, ter uma conta ativa na plataforma.

Acompanhe todas as emoções ao vivo na miniatura abaixo ou, caso não funcione, clicando aqui.

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Argentina 35 16 11 2 3 28 9 19

2º Equador 25 16 7 7 2 13 5 8 3º Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5 4º Uruguai 24 16 6 6 4 19 12 7

5º Paraguai 24 16 6 6 4 13 10 3 6º Colômbia 22 16 5 7 4 19 15 4 7º Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4 8º Bolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16 9º Peru 12 16 2 6 8 6 17 -11

10º Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15

Saiba como assistir o jogo do Brasil de graça no Globoplay

A partida poderá ser assistida totalmente de graça também através do Globoplay, serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN