Escalação da Seleção Brasileira: Ancelotti fará cinco mudanças para enfrentar o Chile
Com o Brasil já classificado, Ancelotti deixou nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo de fora da convocação e deve realizar testes nas Eliminatórias
Nesta quinta-feira (4), o Brasil recebe o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Já classificada para a Copa, a Seleção entra em campo para ganhar entrosamento e deixar uma boa impressão sob o comando de Carlo Ancelotti, que fará apenas o seu terceiro jogo desde que assumiu o cargo, em junho.
A julgar pelas ausências de "titulares absolutos" como Vinicius Júnior e Rodrygo, o esperado era que fossem promovidos uma série de testes na escalação, o que se confirmou nas formações utilizadas nos treinamentos da terça (2) e quarta-feira (3).
Provável escalação da Seleção Brasileira para jogo contra o Chile
Sem as presenças de Vanderson e Alex Sandro, cortados por lesão, Ancelotti já seria obrigado a fazer duas mudanças no time titular para enfrentar o Chile. Para estas vagas nas laterais, Wesley levou a melhor na direita e Douglas Santos na esquerda.
Mas, o italiano não parou por aí e promoverá mais três mudanças, sendo uma na zaga e duas no ataque.
Apesar das excelentes partidas de estreia na última Data Fifa, Alexsandro Ribeiro dará lugar a Gabriel Magalhães, que atuará ao lado de Marquinhos, formando a, no papel, "dupla ideal" com os dois zagueiros brasileiros de melhor desempenho na última temporada europeia.
No ataque, sem Rodrygo, que já havia ficado de fora por lesão em junho, e Vinicius Júnior, as novidades serão as entradas de Estêvão e João Pedro.
Destaque para permanência de Gabriel Martinelli no time titular.
Esperava-se que a ausência de Vinicius Júnior abrisse espaço para oportunizar Raphinha aberto na esquerda, posição onde marcou 34 gols e 25 assistências com a camisa do Barcelona na temporada passada, números que o colocam entre os favoritos ao prêmio da Bola de Ouro, mas ele atuará mais centralizado.
Sendo assim, o time titular que deverá entrar em campo contra o Chile é o seguinte:
- Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha e Gabriel Martinelli; João Pedro
Time que entrou em campo contra o Paraguai, em junho
- Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Bruno Guimarães e Casemiro; Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli; Vinicius Júnior
Lista com os 25 convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia
- Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
- Defensores: Alex Ribeiro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vitinho* e Wesley
- Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Jean Lucas* e Lucas Paquetá
- Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Samuel Lino*, Raphinha e Richarlison
*Vanderson, Joelinton e Matheus Cunha foram convocados originalmente, mas cortados por lesão; o mesmo se aplica a Alex Sandro, mas Ancelotti não convocou um substituto para o lateral
Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15